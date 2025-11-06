ProSieben

RAVE-IOLI, KING, MUUHNIKA oder QUIETSCH? Wem gelingt bei "The Masked Singer" ab Samstag das beste Versteckspiel?

Wer groovt als RAVE-IOLI? Wer muuht sich als MUUHNIKA in die Herzen der Kuhmuuhnity? Wer sorgt als KING für affenstarke Vibes? Und wer überrascht als QUIETSCH mit den ganz großen Tönen? Vor einem Jahr schlüpft Sängerin Loi aus der Panda-Maske und wird zur Siegerin der elften Staffel gekürt - jetzt geht das Rätseln in eine neue Runde: Ab Samstag, 8. November 2025, um 20:15 Uhr startet die neue Staffel von "The Masked Singer" auf ProSieben und Joyn. Neben RAVE-IOLI, MUUHNIKA, KING und QUIETSCH treten am Samstag noch fünf weitere, bislang streng geheime Masken ins Rampenlicht. Wer gibt dem Publikum und dem Rateteam in den nächsten Wochen Rätsel auf? Wer führt Deutschland am längsten an der Nase herum? Im Rateteam rätseln Verona Pooth und Chris Tall Woche für Woche und versuchen den Stars unter den Masken auf die Schliche zu kommen. Unterstützt werden sie dabei in der Auftaktshow von Schauspieler Edin Hasanovic. Das erste Rätsel wird bereits in der ersten Show gelöst und die erste Maske fällt. Welcher Star muss schon nach seinem ersten Auftritt seine Identität preisgeben? Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow im Auftrag von ProSieben.

Kostenfrei entscheiden in der Joyn-App

Bei "The Masked Singer" geben die Fans über die Joyn-App den Ton an. Dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme abgeben und so bestimmen, welcher Star am Ende der Show seine Maske lüften muss.

"The Masked Singer" - sechs Folgen, ab 8. November 2025, live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

Infos & Fotos: https://www.picdrop.com/joyn/themaskedsinger

