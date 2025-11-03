ProSieben

Bestwert! "Wer stiehlt Olli Dittrich die Show?" punktet mit grandiosen 16,8 Prozent Marktanteil, Joko Winterscheidt erobert sich seine Show zurück

Unterföhring (ots)

Es ist wieder seine Show - vorerst. Joko Winterscheidt kann seine Sendung am Sonntagabend zurückerobern. Im Finale von "Wer stiehlt Olli Dittrich die Show?" setzt sich Joko mit Erfolg gegen Showdieb Olli Dittrich durch. Mit einem herausragenden Marktanteil von 16,8 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt die Quizshow mit Moderator Olli Dittrich am Sonntagabend ihren bisherigen Staffel-Bestwert. ProSieben gewinnt mit einen Tagesmarktanteil von starken 8,8 Prozent (14-49 J.) den Sonntag.

Karoline Herfurth, Olli Dittrich und Olli Schulz versuchen schon kommenden Sonntag erneut Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard nimmt Elmas (23, aus Dortmund) hinterm Ratepult Platz und wird versuchen, sich gegen die prominenten Kontrahent:innen durchzusetzen und das Finale zu erreichen. Wer Joko dort besiegt, gewinnt die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?".

"Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

Hashtag zur Show: #WSMDS

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 03.11.2025 (vorläufig gewichtet)

