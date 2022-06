ProSieben

Der Sommer wird lustig. Der Sommer wird knifflig. Der Sommer wird schön. ProSieben zeigt "Blamieren oder Kassieren?" erstmals als eigene Show ab Mittwoch, 22. Juni

Sonne, Elton, Sonnenschein. In diesem Jahr hat der Moderator ein besonderes Sommeroutfit. Ab 22. Juni schlüpft Elton in den vielleicht berühmtesten Suit der TV-Landschaft: seinen roten Samtanzug. Wieso? Elton moderiert die neue Show "Blamieren oder Kassieren XL" ab 22. Juni, mittwochs, um 21:25 Uhr auf ProSieben.

Was nicht fehlen darf? Denn was gehört zu "Blamieren oder Kassieren XL" wie der Sonnenbrand zum Sommerurlaub? Natürlich "TV total". Die ProSieben-Show geht ab dem 22. Juni, wie immer mittwochs, um 20:15 Uhr, noch sechs weitere Male auf Sendung, bevor sie sich in die Sommerpause verabschiedet. #WeLove.

Elton: "Mein geliebtes rotes Sakko ist frisch aufgebügelt, sitzt perfekt und kann es kaum erwarten, nach fast 18 Jahren endlich hiermit mal länger als ein paar Minuten im Studio zu glänzen. Ehrlich: Dass 'Blamieren oder Kassieren?' vom Dauerbrenner-Spiel aus dem 'TV total'-Kosmos jetzt eine eigene Show wird, ist etwas ganz Besonderes für mich."

"TV total" mittwochs, ab 20:15 Uhr, wöchentlich auf ProSieben

"Blamieren oder Kassieren XL" ab 22. Juni, mittwochs, 21:25 Uhr auf ProSieben

