Natürlich. Pur. Schön. Rankin inszeniert Heidi Klum und ihre #GNTM- Kandidatinnen auf vier Motiven für die aktuelle #GNTM-Kampagne

Unterföhring (ots)

Ohne Make-up und großes Styling: Für die Kampagne zur 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" inszeniert Starfotograf Rankin auf Mykonos Heidi Klum und ihre Kandidatinnen auf vier unterschiedlichen Motiven. Natürlich. Pur. Schön.

Die 17. Staffel wird in einer groß angelegten 360°-Kampagne angekündigt. Dazu zählen nicht nur die 10.000 Plakatflächen ab 1. Februar in ganz Deutschland inklusive XXL-Plakat, sondern auch Social Media Ads auf allen großen Plattformen. Schon vorher werden die vier Motive in allen wichtigen Magazinen Deutschlands veröffentlicht. Darüber hinaus läuft der #GNTM-Trailer auf zwei der größten digitalen Flächen in Deutschland: In Hamburg und in Berlin.

"Chai Tea with Heidi": Heidi Klum und Snoop Dogg liefern den offiziellen Opener-Song von #GNTM

Heidi Klum selbst singt den offiziellen Opener-Song der 17. Staffel von #GNTM - gemeinsam mit dem US-amerikanischen Rapper Snoop Dogg. Der Titel: "Chai Tea with Heidi". Heidi Klum: "Der Song ist ein Electronic Dance Track. Es hat mir so viel Spaß gemacht ihn gemeinsam mit Snoop Dogg aufzunehmen. Ich singe schon mein ganzes Leben gerne und nun mit 'The Godfather of Rap' einen Song zu haben, ist wirklich ein absolutes Highlight in meinem Leben."

Informationen zu allen #GNTM-Kandidatinnen erhalten Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2022

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 17. Staffel ab 3. Februar 2022, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben

