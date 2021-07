ProSieben

Joko gewinnt die Show, ProSieben die Prime Time und den Dienstag: "Wer stiehlt mir die Show?" startet mit überragenden 17,3 Prozent Marktanteil in die neue Staffel

Unterföhring (ots)

Dieser Show stiehlt niemand die Show: Joko Winterscheidts ProSieben-Quiz "Wer stiehlt mir die Show?" dominiert am Dienstagabend mit herausragenden 17,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.) die Prime Time und legt damit einen formidablen Start in die neue Staffel hin. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen erzielt die ProSieben-Show sogar sehr starke 23,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalten 4,37 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) ein.

ProSieben gewinnt mit einem Tagesmarktanteil von sehr starken 11,0 Prozent (14-49 J.) souverän den Dienstag.

Joko Winterscheidt lässt sich nicht die Show stehlen - noch nicht. Im Finale setzt er sich gegen Bastian Pastewka durch und bleibt damit Moderator seiner eigenen Sendung. Die prominenten Herausforder:innen Shirin David, Bastian Pastewka und Teddy Teclebrhan versuchen kommenden Dienstag, 20:15 Uhr, erneut Joko die Show zu stehlen.

Als Wildcard-Kandidat in der zweiten Folge tritt Simon (27) an. Auch er will Joko besiegen und somit Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?" werden.

"Wer stiehlt mir die Show?" - dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #WSMDS

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 14.07.2021 (vorläufig gewichtet)

