ProSieben

"Winterscheidt hat noch eine große Karriere hinter sich!" Shirin David, Teddy Teclebrhan und Bastian Pastewka sind heiß auf Jokos Show

"Wer stiehlt mir die Show?" ab Dienstag auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

In dieser Quizshow geht es nicht um Geldgewinne. Oder um Reisen. Oder um Autos. In dieser Quizshow geht es um einen Gewinn, den man sich nicht kaufen kann: Joko Winterscheidts Job. In den neuen Folgen der ProSieben-Erfolgsshow "Wer stiehlt mir die Show?" (sechs Folgen, ab 13. Juli 2021, immer dienstags, 20:15 Uhr) setzt Quizmaster Joko wieder seinen Beruf als Moderator aufs Spiel.

Diese Herausforder:innenwollen an Jokos Show ran: Rap-Künstlerin und Unternehmerin Shirin David, Comedian Teddy Teclebrhan und Schauspieler und Comedian Bastian Pastewka. Der oder die Sieger:in übernimmt eine Woche später die gesamte Show auf ProSieben und darf sie nach eigenen Wünschen moderieren und gestalten.

Shirin David: "Wollen wir doch mal sehen, wer hier nur der Gast ist. Ich will Jokos Show stehlen, aber wir müssen ein paar Dinge verändern: diese super steile Treppe ist zu viel. Das Moderationspult muss ein kleines Touch-up bekommen. Die Münzen würde ich gegen goldene Kreditkarten austauschen und ein paar Regeln ändern. Und die Band könnte ein paar neue Tunes vertragen."

Teddy Teclebrhan: "Ich beobachte Joko schon seit einiger Zeit und ich sage mal so: Genug ist genug! Sagen alle! Joko, nicht böse sein, aber ich werde Dich vernichten in Deiner Show und werde das Ding übernehmen."

Bastian Pastewka: "Joko Winterscheidt ist sicher ein verdienstvoller und talentierter Moderator. Er kommt vom Musikfernsehen und ich wünschte mir, er ginge dorthin auch wieder zurück. Winterscheidt hat schließlich noch eine große Karriere hinter sich. Denn für eine mehrstündige Quizshow zur Prime Time auf ProSieben braucht es einen Kenner der Materie, einen Kapitän: jemanden, der das Schiff durch die stürmischen Wogen der großen Unterhaltung steuern kann. Einen Springinsfeld, einen Bohemian, einen Rowdy. Deshalb bin ich hier. Und trete an. ICH stehle Winterscheidt die Show."

Antonia aus Berlin, die unberechenbare Wildcard-Kandidatin: Neben den drei prominenten Herausforderer:innen versucht in jeder Folge auch ein oder eine Wildcard-Kandidat:in Jokos Show zu stehlen. Zum Auftakt der neuen Staffel will die 21-jährige Antonia aus Berlin alle Quizrunden erfolgreich meistern, um kommende Woche "Wer stiehlt mir die Show?" zu moderieren.

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

In neun Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforder:innen zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein oder eine Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale tritt Joko dann im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurück zu gewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

Während der Show können die Zuschauer:innen selbst zur Fernbedienung greifen und im red button Portal die Spiele der Sendung ganz bequem nachspielen - verfügbar auf jedem Smart-TV.

"Wer stiehlt mir die Show?" - ab 13. Juli 2021, sechs Folgen, immer dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #WSMDS

Pressekontakt: Kevin Körber Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell