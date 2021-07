ProSieben

Engel oder Experimentator? Bülent Ceylan will Jenke von Wilmsdorff bei "Schlag den Star" besiegen - am Samstag live auf ProSieben

Unterföhring (ots)

13. Juli 2021. Sie sind Meister unterschiedlicher Genres, doch eine wesentliche Eigenschaft haben sie gemeinsam: Wenn Bülent Ceylan und Jenke von Wilmsdorff etwas anpacken, dann mit Herzblut - und vollem Körpereinsatz. Das behalten die beiden Gegner auch für die kommende Ausgabe von "Schlag den Star" am Samstag live auf ProSieben bei. Bülent Ceylan hat es schon einmal live auf ProSieben bis ins Finale geschafft, er hat keine Angst vor seinem Gegner: "Lieber Jenke, dieses Experiment wird dir misslingen. Nach diesem Duell hörst du den Engel singen." Doch von Wilmsdorff sieht lässig einem ganz anderen Ausgang der Begegnung entgegen: "Endlich kann ich meinen Erste-Hilfe-Kurs einmal anwenden!", freut sich der Journalist.

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV. Musikalische Unterstützung bekommen die Kontrahenten von Stefanie Heinzmann mit "Would you still love me" und den ESC-Gewinnern aus Italien Maneskin mit einem Mix aus ihrem Sieger-Hit "Zitti e buoni" und ihrer aktuellen Single "I wanna be your slave".

"Schlag den Star" am Samstag, 17. Juli, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

