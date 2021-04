ProSieben

Prime-Time-Sieger! "Joko & Klaas gegen ProSieben" glänzt am Dienstagabend mit 14,3 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots)

21. April 2021: Joko und Klaas gewinnen gegen ProSieben. ProSieben gewinnt die Prime Time - und den ganzen Dienstag. Die vierte Ausgabe der aktuellen Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" glänzt mit 14,3 Prozent Marktanteil (Z. 14 - 49 J.) und ist somit die beste Show am Dienstagabend. Im Anschluss holt eine neue Folge "Late Night Berlin - Mit Klaas Heufer-Umlauf" sehr gute 10,8 Prozent in dieser Zielgruppe. ProSieben ist mit 11,1 Prozent Marktanteil bei den Zuschauer:innen 14- bis 49 Jahre klarer Tagesmarktführer am Dienstag. Nach dem Sieg in Folge 4 räumt ProSieben die Prime Time am Mittwoch (21. April) und gewährt Joko und Klaas 15 Minuten Live-Sendezeit um 20:15 Uhr. Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 21.04.2021 (vorläufig gewichtet: 20.04.2021) Pressekontakt : Nathalie Galina, Katrin Dietz Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186 od. 1154 email: nathalie.galina@seven.one katrin.dietz@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der

