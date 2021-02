ProSieben

"Unser Fetisch: Masken": ProSieben startet XXL-Kampagne zu "The Masked Singer"

Am Berliner Ku'damm fragt DAS EINHORN auf einem Riesenposter "Bin ick ein Berliner?" Auf der Hamburger Reeperbahn strahlt DAS QUOKKA und offenbart: "Unser Fetisch: Masken". Und in der Kölner Allerheiligenstraße singt der DINOSAURIER "Alaaf To Entertain You!"

Zur vierten Staffel von "The Masked Singer" startet ProSieben eine deutschlandweite 360 Grad-Kampagne, inklusive lokalisierter Riesenposter in Hamburg, Berlin und Köln. Im Mittelpunkt der Marketing-Kampagne stehen drei von insgesamt zehn neuen Masken: DAS QUOKKA, DER DINOSAURIER und DAS EINHORN singen, lachen und strahlen auf zahlreichen Printanzeigen und über 10.000 Plakatflächen.

Interaktive Online- und Social-Media-Werbemittel auf Instagram, Facebook, TikTok und YouTube, Radio-Spots und Spotify-Audio-Ads sowie exklusive Enthüllungs-Trailer zu den neuen Masken ergänzen die groß angelegte Marketing-Kampagne zur ProSieben-Erfolgs-Show.

Verantwortet wird die Kampagne vom ProSieben Marketing, konzipiert und umgesetzt von Creative Solutions, der Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group.

"The Masked Singer" - die vierte Staffel ab 16. Februar 2021, jeden Dienstag live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Mehr Infos zur Show und den Masken auf der Presseseite und in der Online-Welt.

Hashtag zur Show: #MaskedSinger

