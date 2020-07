ProSieben

Geld? Liebe? Oder? Wer gewinnt das "Beauty & The Nerd"-Finale?

Unterföhring (ots)

Geld? Liebe? Nichts? Oder gar beides? Auf Ibiza steigt nach fünf Wochen Partnerschafts-Intensivkurs am Donnerstag das Finale von "Beauty & The Nerd". Mit einem starken Marktanteil von bisher 14,0 Prozent im Schnitt bei den jungen Zuschauern (14-49 J.) ist die Reality-Show ein schöner Erfolg für ProSieben.

In der Finalfolge am Donnerstag um 20:15 Uhr entscheidet sich, welches Paar den größten Kampfgeist besitzt und am besten als Team zusammengewachsen ist - aber auch, welchem Paar kurz vor der Ziellinie die Luft ausgeht: Annabel (32, Neuss) und Elias (24, Freital bei Dresden), Kim (19, Birkenheide) und Illya (21, Aldenhoven bei Jülich) oder Victoria (22, Lienz in Österreich) und Sven (24, Isselburg bei Bocholt)? Wer schnappt sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro?

Um den begehrten Gewinn mit nach Hause zu nehmen, müssen die Beautys und ihre Nerds erst einmal eine knallharte Rutschpartie hinter sich bringen. Ganz nach dem Motto "Plitsch-platsch, ab ins klitschige Nass" gilt es, einen Wasserrutschen-Hügel zu überqueren. Doch das klappt nur im eingespielten Team. Sven ist sich sicher, dass er mit seiner Beauty Victoria gemeinsam jede Hürde meistert: "Irgendwer muss die Villa heute verlassen, keine Frage. Aber es werden nicht Victoria und ich sein." Annabel will mit ihrem Nerd Elias ebenfalls punkten: "Es geht jetzt um alles und deswegen werden wir auch alles geben." Und bei Kim zeigen sich erste Versagensängste: "Mein totales Horrorszenario wäre jetzt natürlich, wenn wir gehen müssten. Dann würde eine kleine Welt für mich zusammenbrechen und für Illya auch." Welches Paar meistert die letzten Challenges mit Bravour und wer scheitert auf der letzten Etappe? Und wer wird tatsächlich zum Siegerpaar von "Beauty & The Nerd" ernannt?

Direkt im Anschluss treffen bei "Beauty & The Nerd: Das Wiedersehen" (22:35 Uhr) die Teilnehmer nach dem großen Finale wieder aufeinander und lassen mit Moderator Christian Düren die Höhen und Tiefen ihrer gemeinsamen Zeit Revue passieren. Welches Paar pflegt die pure Harmonie und bei wem fliegen die Fetzen?

Hashtag zur Show: #BeautyNerd

"Beauty & The Nerd" - der Finalabend am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Weitere Informationen zur Sendung, den einzelnen Folgen und den ungleichen Paaren finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd.

