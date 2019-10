ProSieben

"Der vielleicht adrenalinreichste Abend unseres Lebens!" Bochumer Krankenschwester will Familien-Duell auf offener Straße am Samstag live auf ProSieben gewinnen

Unterföhring (ots)

"Für uns ist der Samstag der vielleicht adrenalinreichste Abend unseres Lebens. Ich kann noch gar nicht abschätzen, was alles live passieren wird!" Krankenschwester Anja ist on Fire! Am kommenden Samstag tritt die 45-Jährige an der Seite ihres Mannes Marc (40, Vertriebsaußendienstler) und Bruder Dennis (38, Maschinenbau-Techniker) in "Die Live-Show bei dir zuhause" im großen Familien-Duell auf offener Straße in Bochum gegen ihre Nachbarn an. Live auf ProSieben um 20:15 Uhr.

"Wir nehmen wahnsinnig gerne Herausforderungen an und haben einfach einen guten gemeinsamen Spirit", sagt Anja. "Mein Bruder ist der Wissensjoker, mein Mann ist die Sportskanone - und ich bin gut in Geschicklichkeitsspielen." Die sportbegeisterte Familie tritt gegen Aylin (24, Studentin), Bruder Levent (27, Mechatroniker) und Vater Resat (51, Ingenieur) an. Die Familie wohnt direkt nebenan und lädt ProSieben ins eigene Wohnzimmer. "Mein Bruder und ich waren sofort Feuer und Flamme und wollten auf jeden Fall mitmachen", sagt Aylin. "Mein Papa hatte zunächst Angst, sich in einer Live-Show zu blamieren. Er hat sich dann aber doch umstimmen lassen und freut sich jetzt richtig auf diesen Schlagabtausch", sagt die Studentin.

Unterstützt von den Spielführern Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen sowie prominenten Mitkämpfern, stehen sich die Familien in der Ruhrpott-Metropole in zahlreichen Sport-, Spaß- und Geschicklichkeitsspielen gegenüber. Als Music-Acts sorgen Wanda und Max Giesinger und Lotte für "private" Konzertmomente in den Häusern der Familien. Kommentiert wird der Live-Wettkampf von Elmar Paulke. Produzent ist Banijay Productions Germany.

"Die Live-Show bei dir zuhause" - am 12. Oktober 2019 um 20:15 Uhr live aus Bochum auf ProSieben und auf Joyn

