Donnerstag, 17. Januar 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Haya Molcho, Gastronomin Nuriel Molcho, Gastronom Yve Fehring, Moderatorin Warum Nutztierrassen aussterben - Bedrohte Arten in der Landwirtschaft Nesselsucht bei Kälte - Wenn die Haut juckt und brennt Hängepflanzen im Trend - Tipps und Tricks zur Pflege Donnerstag, 17. Januar 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Lebensmittel mit Insekten - Wie schmeckt das denn? Expedition: Die Sonnenallee - Knast und Neuanfang Russen in Berlin - Zuhause in Deutschland Donnerstag, 17. Januar 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Neue Styles in XXL - Große Mode auf der Fashion Week Donnerstag, 17. Januar 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Toni Garrn in Berlin - Fashion Week in der Hauptstadt Männermode in Paris - Promis bei Louis Vuitton Til Schweiger besucht Schule - Schauspieler unterstützt Projekt Donnerstag, 17. Januar 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Bye-Bye Britannia - überlebt die EU den Brexit? Gäste: Heiko Maas, SPD, Bundesaußenminister Alexander Gauland, AfD, Partei- und Fraktionsvorsitzender Gisela Stuart, Labour-Politikerin, Brexit-Aktivistin Wolfgang Sobotka, ÖVP, Präsident Nationalrat Österreich Ulrike Guerot, Politikwissenschaftlerin, Publizistin Carolin Roth, Finanzexpertin, Journalistin

