Sparda-Banken und Sopra Banking Software unterzeichnen Letter of Intent über Zusammenarbeit

Frankfurt (ots) - Die Sparda-Banken Augsburg, Baden-Württemberg, Hessen, München, Nürnberg, Ostbayern und West und das internationale IT-Unternehmen Sopra Banking Software wollen künftig zusammenarbeiten. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am heutigen Tage von Vertretern der Sparda-Banken sowie Sopra Banking Software unterzeichnet.

"Die beteiligten Sparda-Banken haben einen äußerst intensiven Prozess durchlaufen, um bei dieser wichtigen Weichenstellung für ihre Zukunft alle entscheidenden Kriterien gewissenhaft zu beleuchten. Die zurückliegende Phase des Projektes hat ergeben, dass die Mehrheit der Gruppe in der Weiterführung der Transformation des eigenen Anbieters SDV-IT und einer Zusammenarbeit mit einem leistungsstarken Kooperationspartner einen erfolgsversprechenden Weg sieht, um nicht nur auch in Zukunft eine leistungsfähige IT zu haben, sondern auch die notwendigen eigenen geschäftspolitischen Impulse setzen zu können. Die Sparda-Banken haben sich daher entschieden, die bereits begonnenen strategischen Veränderungen und die Transformation der SDV-IT künftig mit Sopra Banking Software als Partner fortzuführen. Wir gehen nun davon aus, dass die Vertragsverhandlungen in wenigen Wochen zum Abschluss gebracht werden können und freuen uns auf die Zusammenarbeit", erklärt Florian RENTSCH, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken.

"Dieses Projekt hat eine hohe strategische Bedeutung für unsere Positionierung in Deutschland und die Weiterentwicklung unserer Lösung "Sopra Banking Plattform" im deutschen Retail-Bankenmarkt. Als bereits lang-jähriger Lieferant der SDV-IT sind wir bestrebt, die Sparda-Gruppe auch zukünftig dabei zu unterstützen, ihre Marktposition in dem hart umkämpften deutschen Bankenmarkt langfristig durch eine innovative und zukunftsfähige Bankenlösung zu sichern und auszubauen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in diesem Projekt", erklärt Eric GUYOT, CEO Sopra Banking Software Deutschland.

Über den Verband der Sparda-Banken:

Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Er betreut die rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen elf Sparda-Banken sowie die anderen Mitgliedsunternehmen in genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellen Angelegenheiten.

Über die Sparda-Gruppe:

Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland sowie mehreren Service-Gesellschaften wie der Sparda-Datenverarbeitung eG (SDV IT) und der Sparda-Consult Gesellschaft für Projekt- und Innovationsmanagement mbH (Sparda-Consult). Mit insgesamt über 3,6 Millionen Mitgliedern und mehr als 4,2 Millionen Kunden gehören die Sparda-Banken zu den bedeutendsten Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind als genossenschaftliche Banken Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Über Sopra Banking Software:

Sopra Banking Software beschäftigt 4.000 Spezialisten und machte 2017 einen Umsatz von 402,2 Millionen Euro. Seine Lösungen und seine Service-Palette gehören zu den um-fangreichsten des Marktes. Mehr als 800 Banken aus 70 Ländern vertrauen Sopra Banking Software seit langem. Dank seines einzigartigen Know-hows kann das Unternehmen den Innovations- und Entwicklungsbedarf von Banken und Finanzinstituten jeder Größe und Spezialisierung decken. Sopra Banking Software ist eine Tochtergesellschaft von Sopra Steria, dem europäischen Marktführer für Digitalisierung. Mit fast 42.000 Mitarbeitern er-wirtschaftete Sopra Steria 2017 einen Umsatz von 3,8 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf dem Twitter-Account @SopraBanking oder der Website www.soprabanking.com.

