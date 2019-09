Astronaut vs. Teddy! Max Mutzke kämpft bei "Schlag den Star" gegen Tedros Teclebrhan - am Samstag live auf ProSieben

ProSieben

Unterföhring (ots)

Gut gebrüllt ist halb gewonnen? Im Vorfeld ihres Duells bei "Schlag den Star" - am 21. September live auf ProSieben - bringen sich "The Masked Singer"-Gewinner Max Mutzke und Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan verbal in Stellung. "Ich wirtschafte seit Wochen meinen Körper runter, damit ich auf das Level von Max Mutzke komme", stichelt Teddy - und tönt in Max' Richtung: "Can´t wait until tonight! Möge der Bessere gewinnen und Max verlieren!" Der Sänger und Songwriter kontert: "Ich werde diesen stereotypen Schwaben in seine Schranken weisen und ihn so fertigmachen, dass er sich nach dem 21. September für seine Existenz entschuldigt. Teddy, du ahnst ja nicht, wen du vor dir hast!"

In bis zu 15 Runden treten Max Mutzke und Tedros Teclebrhan im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Als Musik-Act mit dabei: Mark Forster mit "194 Länder".

"Schlag den Star", am Samstag, 21. September, um 20:15 Uhr live auf ProSieben

