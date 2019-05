Kölnische Rundschau

Kölnische Rundschau: Wolfgang Niedecken vor der Europaabstimmung: "Es ist eine Schicksalswahl"

Der Kölner Sänger Wolfgang Niedecken (68) hält die europäische Abstimmung für eine "Schicksalswahl". Es gehe um den Zusammenhalt der Demokraten und die Zukunft des Kontinents. "Die Populisten stehen schon Schlange", sagte der Musiker im Interview mit der Kölnischen Rundschau. "Wer den Schuss jetzt noch nicht gehört hat, dem ist nicht zu helfen." Die Flüchtlingsfrage dürfe vor der Wahl nicht ausgeblendet werden, sagte Niedecken, der sich seit Jahren in Afrika engagiert. "In einer globalisierten Welt können wir uns nicht verschanzen." Europa müsse sich stärker in Afrika engagieren, es müsse aber auch mehr Flüchtlinge aufnehmen und den Menschen mit Würde und Respekt begegnen. Positiv sieht der Musiker, dass noch nie so viel über die EU geredet wurde wie vor dieser Wahl. Den Traum von Vereinigten Staaten von Europa habe er noch nicht ganz aufgegeben, zurzeit gehe es aber eher darum, "dass der Laden nicht auseinanderfliegt". Am Sonntag tritt Niedecken mit vielen anderen Künstlern auf bei der Großkundgebung "Ein Europa für alle" in Köln. Es werden 25 000 Besucher erwartet. In sechs weiteren deutschen Städten finden unter demselben Motto Großkundgebungen statt.

