ProSieben

Neuer Rekord für die Team-Edition: "Das Duell um die Welt" überzeugt am Samstag auf ProSieben mit sehr guten 15,5 Prozent Marktanteil

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Mit Teamarbeit zum Weltmeister: Tokio Hotel stellen sich in Südafrika wilden Raubtieren, Charlotte Roche absolviert in Russland einen Bungee-Sprung an vier Titan-Haken, die unter ihrer Haut befestigt sind, Paul Janke muss in einem Nollywood-Film in Nigeria gegen Killerninjas kämpfen und Max Giesinger gibt in Portugal mitten im Atlantik ein Privatkonzert auf einem Fischkutter bei meterhohem Wellengang.

Die Live-Ausgabe "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" überzeugt am Samstag zur Prime Time auf ProSieben mit sehr guten 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern - und erzielt damit einen neuen Rekord für die Team-Edition. In der ProSieben Relevanz-Zielgruppe (14-39 Jahre) sehen sogar sehr starke 21,3 Prozent der jungen Zuschauer die neuen Weltreisen.

Klaas Heufer-Umlauf wird mit seinem Team, bestehend aus Tokio Hotel und Paul Janke am Samstagabend neuer Weltmeister. In der ewigen "Duell um die Welt"-Statistik führt Klaas mit 9:8 Weltmeistertiteln.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 01.09.2019 (vorläufig gewichtet)

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 89 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Jürgen Morgenroth Tel. +49 89 9507-1129 Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell