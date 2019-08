ProSieben

Joko Jauch, Klaas Heufer-Gottschalk und Jeannine Schöneberger präsentieren jetzt live "Das Duell um die Welt" auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Denn niemand wusste, was passiert - Überraschung live auf ProSieben: Im Kampf um den Weltmeistertitel bei "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" stellen sie sich jetzt live (seit 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn) dem Show-Duell am Samstagabend. Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Gastgeberin Jeannine Michaelsen präsentieren die ProSieben-Show am heutigen Abend als Joko Jauch, Klaas Heufer-Gottschalk und Jeannine Schöneberger und suchen gemeinsam mit ihren prominenten Teams einen neuen Weltmeister.

Welches Team meistert die wahnwitzigen Duelle? Wer stellt sich den Aufgaben und betritt das größte Spielfeld aller Zeiten? Für Team Joko treten an: Charlotte Roche und Max Giesinger, im Team Klaas kämpfen Paul Janke und Tokio Hotel.

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - jetzt live auf ProSieben und auf Joyn.

Hashtag zur Show: #DudW

