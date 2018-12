Berlin (ots) - Die Berliner Friedrichstraße hat bei Kunden und Einzelhändlern massiv an Beliebtheit verloren. In der einst legendären Einkaufsmeile stehen aktuell 25 Prozent der Ladengeschäfte leer oder werden in nächster Zeit aufgegeben. Das ergab eine Erhebung des international tätigen Immobiliendienstleisters JLL, die dem rbb exklusiv vorliegt. Das Unternehmen untersucht regelmäßig den Zustand der mehr als 200 deutschen Top-Einkaufsmeilen. Dirk Wichner, Vermarktungs-Chef Deutschland bei JLL begründet den Rückgang der Kunden mit der schlechten Aufenthaltsqualität. Die Straße brauche eine Umgestaltung sagt er. "Es fehlen Bäume, Bänke, Cafés, wo die Menschen zur Ruhe kommen". Er empfiehlt der Friedrichstraße dringend eine Verkehrsberuhigung.

Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Bündnis 90/Die Grünen) fordert als Reaktion auf den Abwärtstrend, dass der Senat ein neues Verkehrskonzept für Mitte vorlegen soll. Nach von Dassel sollten Pläne wieder aufgegriffen werden, die schon in den 1990er Jahren diskutiert wurden: Teile der Friedrichstraße sollten in verkehrsberuhigte- oder Fußgängerzonen umgewandelt werden. Am Samstag, dem 15. Dezember, soll es dafür einen Testlauf geben. Von 13 bis 15 Uhr wird die Friedrichstraße auf dem Abschnitt zwischen Kronen- und Taubenstraße autofrei sein.

Pressekontakt:

Für redaktionelle/inhaltliche Rückfragen - nicht zur Veröffentlichung

- Jana Göbel: 0172 3937652



Rundfunk Berlin-Brandenburg

Redaktion Investigatives und Hintergrund

Masurenallee 8 - 14

14057 Berlin

Tel.: (030) 97 99 3-30333

Fax: (030) 97 99 3-30309

Mail: koordination@rbb-online.de

Internet: www.rbb-online.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell