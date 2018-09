Ex-Fußballer im Höhenrausch: Scheitern Mario Basler und David Odonkor an der Raupe? "Fort Boyard" am 12. September 2018 um 20:15 Uhr in SAT.1

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) - "David, ich verrecke hier!" Klare Ansage von Mario Basler an Partner David Odonkor. In schwindelerregender Höhe über "Fort Boyard" kämpfen sich die Ex-Nationalspieler gemeinsam wie eine Raupe zur gegenüberliegenden Festungs-Seite - Blick in den Tigerkäfig inklusive. Ziehen die Fußballer an einem Strang und ebnen ihrem Team um Sarah Knappik, Jürgen Milski und Carina Spack den Weg zum gut gehüteten Goldschatz? SAT.1 zeigt die zweite Folge "Fort Boyard" am Mittwoch, 12. September 2018, um 20:15 Uhr. Als menschliche Glocke muss Sarah Knappik ihre Höhenangst besiegen: "Das ist krass. Das schaffe ich nicht. Ich glaub, ich muss kotzen". Traut sich die Ex-GNTM-Kandidatin im richtigen Moment auf der Riesenschaukel loszulassen? Extreme Aufgaben warten auch auf Carina Spack und Jürgen Milski: "Das ist die härteste Show, in der ich je war. Mir ist kotzübel. Alles was jetzt kommt ist Pillepalle", resümiert der "Big Brother"-Star. Aber lohnen sich ihre Mühen? Kämpfen sich die fünf Promis gemeinsam bis in die Schatzkammer und entreißen "Lord Boyard" das Gold für einen guten Zweck?

Überblick zu den Kandidaten der weiteren Folgen "Fort Boyard":

"Fort Boyard" am 12. September 2018: Mario Basler, Sarah Knappik, Jürgen Milski, Carina Spack, David Odonkor

"Fort Boyard" am 19. September 2018: Oliver Pocher, Fabian Hambüchen, Evil Jared, Fernanda Brandão, Jessica Paszka

"Fort Boyard" am 26. September 2018: Thorsten Legat, Sebastian Fobe, Linda Hesse, Evelyn Burdecki, Eloy de Jong

