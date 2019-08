ProSieben

"Keine Fachidioten, keine Mucki-Boys. Wir brauchen Alleskönner!" Elton präsentiert die neue ProSieben-Show "Schlag den Besten" am Donnerstag

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

TV-Premiere für "Schlag den Besten" am Donnerstagabend! In der neuen ProSieben-Show ist Vielseitigkeit Trumpf - und vielleicht der Schlüssel zum ganz großen Gewinn. "Wir brauchen keine Fachidioten, wir brauchen keine Mucki-Boys. Bei 'Schlag den Besten' sind Alleskönner gefragt, die alles geben. Der Beste geht mit 50.000 Euro nach Hause", erklärt Elton. "Und das Schöne ist: Wenn man die erste Show gewonnen hat, kann man in der nächsten Woche noch mal 50.000 Euro gewinnen und dann vielleicht noch mal." Über die erste Show am Donnerstag sagt der Moderator: "Wir starten ziemlich sportlich in den Wettbewerb: In der ersten Ausgabe tritt ein Moderner Fünfkämpfer gegen einen 400-Meter-Läufer an. Aber die beiden sind nicht nur Sportler, sondern sie bringen auch noch Köpfchen und Geschick mit - eine gute Voraussetzung für unsere Show."

In der ersten Ausgabe am Donnerstag, 8. August, kämpfen der Moderne Fünfkämpfer Robin (24, Potsdam) und 400-Meter-Läufer Felix (23, Ulm) um 50.000 Euro. Welches Allround-Talent überzeugt und darf in der nächsten Ausgabe von "Schlag den Besten" erneut antreten?

"Schlag den Besten" - ab 8. August 2019, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 89 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 30 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell