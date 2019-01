Siegen oder fliegen! NFL-Playoffs starten am 5. Januar 2019 auf ProSieben und ProSieben MAXX

Unterföhring (ots) - Ab sofort gilt für zwölf NFL-Teams nur noch Siegen! Am Wochenende starten die Playoffs der National Football League, alle zehn Spiele gibt's live im Free-TV: Sieben Playoff-Partien werden von ProSieben übertragen, drei weitere K.o.-Duelle präsentiert ProSieben MAXX live.

Los geht's am Samstag, 5. Januar 2019, um 22:20 Uhr mit der Wild-Card-Round auf ProSieben MAXX mit dem Spiel zwischen den Indianapolis Colts und den Houston Texans, kommentiert von Jan Stecker und Roman Motzkus. Im Anschluss an "Die Promi-Darts-WM 2019" steigt ProSieben in die Liveberichterstattung der ersten Playoff-Begegnung ein und zeigt auch die zweite Wild-Card-Round-Partie Seattle Seahawks gegen Dallas Cowboys, kommentiert von Carsten Spengemann und Volker Schenk.

Am Sonntag, 6. Januar 2019, beginnt um 18:00 Uhr der zweite Teil der Wild-Card-Round. Carsten Spengemann und Roman Motzkus kommentieren das Playoff-Duell der Los Angeles Chargers bei den Baltimore Ravens live auf ProSieben MAXX. Der Titelverteidiger Philadelphia Eagles trifft ab 22:20 Uhr auf die Chicago Bears, kommentiert von Jan Stecker und Patrick Esume live auf ProSieben.

Die Gewinner der Wild-Card-Round treffen in der Divisional Round am 12./13. Januar 2019 auf die Top-gesetzten Teams beider Conferences AFC und NFC: Kansas City Chiefs, New England Patriots, New Orleans Saints und die Los Angeles Rams. Sämtliche Playoff-Partien können auch im Livestream auf ran.de, der ran-App, auf prosieben.de, prosiebenmaxx.de sowie den Sender-Apps verfolgt werden.

Start NFL-Playoffs:

Wild-Card-Round

Samstag, 5. Januar 2019

22:20 Uhr AFC: Indianapolis Colts at Houston Texans auf ProSieben MAXX

Sonntag, 6. Januar 2019

0:15 Uhr NFC: Seattle Seahawks at Dallas Cowboys auf ProSieben

18:00 Uhr AFC: LA Chargers at Baltimore Ravens auf ProSieben MAXX

22:30 Uhr NFC: Philadelphia Eagles at Chicago Bears auf ProSieben

Divisional Round

Samstag, 12. Januar 2019

22:20 Uhr AFC: NN at Kansas City Chief auf ProSieben

Sonntag, 13. Januar 2019

1:55 Uhr NFC: NN at LA Rams auf ProSieben

18:00 Uhr AFC: NN at New England Patriots auf ProSieben MAXX

22:30 Uhr NFC: NN at New Orleans Saints auf ProSieben

Conference Championships: Sonntag, 20. Januar 2019, 20:45 Uhr AFC- und NFC-Championships live auf ProSieben

ProBowl: Sonntag, 27. Januar 2019, 20:15 Uhr ProBowl live auf ProSieben MAXX

53. Super Bowl

Samstag, 2. Februar 2019

22:20 Uhr Road to Super Bowl - live aus Atlanta auf ProSieben MAXX

Sonntag, 3. Februar 2019

20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX

22:50 Uhr Super Bowl live auf ProSieben

