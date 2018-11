"Galiläum"! Das ProSieben-Wissensmagazin feiert am 30. November 2018 seinen 20. Geburtstag

3 weitere Medieninhalte

5.139 Folgen, 20 Jahre: Das ProSieben-Wissensmagazin feiert "Galiläum"! Am 30. November 1998, um 19:45 Uhr, moderierte Aiman Abdallah zum ersten Mal "Galileo", das am längsten laufende tägliche Wissensmagazin im deutschen TV. Die Premiere dauerte ganze 17 Minuten. Heute ist "Galileo" mit 50 Minuten Nettosendezeit nicht nur ein unverzichtbarer Bestandteil des Vorabends von ProSieben, sondern erhielt neben allen wichtigen Auszeichnungen auch den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis. Moderator Aiman Abdallah: "'Galileo' hat nie die Lust am Unbekannten verloren und daran, Antworten auf Fragen zu finden. Ich muss immer wieder lächeln, wenn ich an die Phase der Geschichten über Wurstherstellung denke und ich bin nach wie vor stolz, dass wir als erster TV-Sender weltweit die Augmented-Reality-Technologie eingesetzt haben. Egal, was wir bei 'Galileo' als nächstes in Angriff nehmen werden - ich freue mich darauf, noch viele Jahre unsere Zuschauer mit mehr Wissen zu inspirieren!" ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Wer sich nur oberflächlich mit ProSieben beschäftigt, nimmt uns ausschließlich als Entertainment-Sender wahr. Doch 'Galileo' gehört zu unserer DNA. ProSieben ohne 'Galileo' wäre wie ein Auto ohne Räder. Herzlichen Glückwunsch Aiman Abdallah, Stefan Gödde, Funda Vanroy und an das gesamte 'Galileo'-Team!" "Galileo"-Moderator Stefan Gödde: "Ich bin zwar quasi erst zur Halbzeit bei "Galileo" eingestiegen, aber ich kann mir keine schönere Arbeit vorstellen. Und ich würde sehr gerne noch mein eigenes 20-jähriges Jubiläum hier feiern - deshalb: Auf die Zukunft und noch viele weitere Ausgaben von 'Galileo' voller Wissensdurst und Innovation!" "Galileo"-Moderatorin Funda Vanroy: "20 Jahre 'Galileo' ... und seit 10 Jahren bin ich ein Teil davon! Ob ich als Reporterin unterwegs bin oder aus dem Studio moderiere, immer gibt es was zu lernen, zu entdecken und zu staunen - ich habe sicher einen der coolsten Jobs der Welt. Ein Hoch auf die nächsten 20 Jahre!" Kurz nach dem 20. Geburtstag feiert am 7. Dezember das neue "Galileo"-Print-Magazin, die erste gedruckte Version von "Galileo", die sich gezielt an Erwachsene richtet, Premiere. Das Magazin kommt aus dem Verlagshaus bpa Media und erscheint in einer Auflage von 80.000 Exemplaren alle zwei Monate im Handel. Weitere Infos rund um "Galileo", 20 Fakten aus 20 Jahren, Interviews mit den Moderatoren Aiman Abdallah, Stefan Gödde und Funda Vanroy sowie umfangreiches Bildmaterial zum Download gibt es unter http://presse.prosieben.de/20JahreGalileo. ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR - Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 [89] 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

