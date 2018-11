Bügelfernsehen extrem: Wird Johannes B. Kerner für "Das Duell um die Welt" zu "Iron Man"?

2 weitere Medieninhalte

Buegelfernsehen extrem: Wird Johannes B. Kerner fuer ,Das Duell um die Welt' zu ,Iron Man'? Keine Atempause fuer Joko und Klaas: Am Samstag, um 20:15 Uhr, lassen die beiden Kontrahenten in ,Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas' zwei neue Teams fuer sich auf ProSieben zum weltweiten... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Keine Atempause für Joko und Klaas: Am Samstag, um 20:15 Uhr, lassen die beiden Kontrahenten in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" zwei neue Teams für sich auf ProSieben zum weltweiten Kräftemessen antreten. Um den amtierenden Weltmeister Joko zu schlagen, schickt Klaas dessen Team-Mitglieder Thorsten Legat zum traditionellen Käserennen nach England und Jeannine Michaelsen zum Halo Jump aus 10.000 Meter Höhe in die Schweiz. Für Team Klaas muss Sido eine nüchterne Herausforderung im Jamaika bestehen.

Kann Johannes B. Kerner in 360 Meter Höhe ein Hemd bügeln?

Joko hat für Johannes B. Kerner (Team Klaas) ein Ticket nach Slowenien gebucht. Der Moderator soll sich dort in über 300 Meter Höhe in "Iron Man" verwandeln. Johannes B. Kerner: "Das war ein komisches Gefühl, loszufahren und so gar nichts zu wissen. Das ist vielleicht für mich besonders krass, weil ich so ein Vorbereitungsfanatiker bin." Zunächst klingt die Aufgabe für den Moderator simpel, denn er soll sich in "Iron Man" verwandeln und ein Hemd bügeln - allerdings handelt es sich um Extreme Ironing, also Extrembügeln. Dazu soll Johannes B. Kerner außen auf den höchsten Schornstein Europas klettern um dann in 360 Meter Höhe das Bügeleisen über dem Abgrund zu schwingen. Johannes B. Kerner als er von seiner schwindelerregenden Herausforderung erfährt: "Ich schaffe es nicht! 360 Meter? Ich habe direkt überlegt, wie hoch der Eiffelturm ist. Ungefähr so hoch! Ich hatte also für mich im Kopf, Du musst den Eiffelturm außen hochklettern. Kann ich das körperlich?" Wird Johannes B. Kerner für Team Klaas in Slowenien punkten?

Die glorreichen Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko und Klaas. Dort kämpfen sie gegeneinander um die entscheidenden Länderpunkte und damit um den begehrten Titel des Weltmeisters. Jeannine Michaelsen führt im Studio durch das weltweite Kräftemessen.

Team Joko am 1. Dezember: Thorsten Legat, Jeannine Michaelsen Team Klaas am 1. Dezember: Sido, Johannes B. Kerner

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" am Samstag, 1. Dezember, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Hashtag zur Show: #DudW

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell