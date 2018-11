Erfolgreicher Start des neuen Wissens-Dienstags auf ProSieben mit "Uncovered", "Galileo Big Pictures" und "10 Fakten"

Unterföhring (ots) -

Wissen ist Trumpf: Mit dem neuen Dienstag steigert ProSieben seine Marktanteils-Performance im Vergleich zu den vergangenen Wochen deutlich. Die Reportagereihe "Uncovered" mit Thilo Mischke holte zum Staffelauftakt sehr schöne 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und läuft damit besser als in der gesamten zweiten Staffel. Im Anschluss punktete das Magazin "10 Fakten" mit Aiman Abdallah mit 10,8 Prozent Marktanteil in derselben Zielgruppe. Bereits um 20:15 Uhr startete "Galileo Big Pictures" solide in den neuen Dienstag mit 8,2 Prozent Marktanteil (E 14-49). Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 28.11.2018 (vorläufig gewichtet) Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell