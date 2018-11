It's the Final Bang! ProSieben feiert die zwölfte und letzte Staffel #TBBT ab 7. Januar 2019 Unterföhring, 25. November 2018. "It all started with the Big Bang", heißt es im Titelsong von "The Big Bang Theory". Doch nach zwölf Staffeln holt die erfolgreichste Sitcom der Welt zum finalen "epischen" Knall... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - 25. November 2018. "It all started with the Big Bang", heißt es im Titelsong von "The Big Bang Theory". Doch nach zwölf Staffeln holt die erfolgreichste Sitcom der Welt zum finalen "epischen" Knall aus. Und die Gerüchteküche brodelt: Wird Sheldon (Jim Parsons) einen Nobelpreis erhalten? Wird der Aufzug nach zwölf Jahren repariert werden? Trifft Raj (Kunal Nayyar) endlich die Frau seines Lebens? Welche Gastauftritte warten auf die Fans der Sitcom? Und wie wird das angekündigte Crossover mit dem Prequel "Young Sheldon"? ProSieben liefert die Antworten mit dem Start der finalen zwölften Staffel von "The Big Bang Theory" am 7. Januar 2019, um 20:15 Uhr. Im Anschluss (20:45 Uhr) geht es auch für "Young Sheldon" am Mad Monday weiter in die zweite Season.

Der Mad Monday ab 7. Januar 2019 auf ProSieben im Überblick: 20:15 Uhr - Neue Folge der zwölften Staffel "The Big Bang Theory" 20:45 Uhr - Neue Folge der zweiten Staffel "Young Sheldon" 21:15 Uhr - Neue Folge der neunten Staffel "The Middle"

