Serienpower (1): ProSieben fliegt mit der neuen Sci-Fi-Serie "The Orville" von "Family Guy"-Macher Seth MacFarlane schräg ins All Wie Star Trek, nur ganz anders: Dass "Family Guy"-Macher Seth MacFarlane ein gewaltiger Fan von Kirk & Co. ist, ist kein Geheimnis. Darum scheut der Comedian als Autor, Produzent... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Wie Star Trek, nur ganz anders: Dass "Family Guy"-Macher Seth MacFarlane ein gewaltiger Fan von Kirk & Co. ist, ist kein Geheimnis. Darum scheut der Comedian als Autor, Produzent und Hauptdarsteller seiner neuen Sci-Fi-Serie "The Orville" keine Mühe, um sich vor seinen großen Vorbildern zu verneigen. Sein mit Raumschiffen und exotischen Alien-Rassen angefülltes 25. Jahrhundert hat aber auch einen typischen MacFarlane-Twist: Im Weltall ist eine Menge Platz für menschliche Peinlichkeiten und fiese Gags ... ProSieben zeigt zwölf Folgen der neuen Science-Fiction-Serie "The Orville" ab Dienstag, 27. Februar 2017, um 20:15 Uhr als Deutschland-Premiere.

Facts:

* Männer vom Fach: Für den Piloten holte sich Seth MacFalane Unterstützung von "Iron Man"-Regisseur Jon Favreau. Auch "Star Trek"-Veteran Jonathan "Riker" Frakes übernahm bei einem der Teile die Regie.

* Tolle Gäste: Unter den Gaststars der Serie finden sich neben "Star Trek"-Veteran Robert Picardo auch Hollywood-Größen wie Liam Neeson oder Charlize Theron. Seth MacFarlane hatte mit Neeson und Theron bei seiner Western-Komödie "A Million Ways to Die in the West" zusammengearbeitet.

* Die Reise geht weiter: Im November orderte der ausstrahlende US-Sender Fox eine zweite Staffel. Inhalt: Im Jahr 2418 ist der seit seiner Scheidung ziemlich derangierte Raumflotten-Offizier Ed Mercer (Seth MacFarlane) überrascht, dass er plötzlich das lang ersehnte erste Kommando über das Forschungsraumschiff U.S.S. "Orville" erhält. Sofort macht er sich mit frischem Elan an seine erste Mission zur Forschungsstation auf dem Planeten Epsilon 2. Seine Crew ist eine bunte Truppe: Als Steuermann heuert Ed seinen zwar sehr talentierten, aber notorisch unzuverlässigen Sauf-Kumpel Lt. Gordon Malloy (Scott Grimes) an. Dagegen ist sein Zweiter Offizier der völlig humorbefreite Alien Lt. Commander Bortus (Peter Macon), der jede seiner oft flapsigen Bemerkungen wörtlich nimmt. Dann wäre da noch sein rassistischer Wissenschaftsoffizier Isaac (Mark Jackson). Der gehört einer nicht-biologischen Spezies an, die sich allen anderen Lebewesen überlegen fühlt. Die Bordärztin Dr. Claire Finn (Penny Johnson Jerald) wiederum scheint nicht ganz unberechtigt zu glauben, sie müsse sich vor allem um die psychische Stabilität des Captains Sorgen machen. Dass sie damit recht hat, zeigt sich, als Ed auf seinen Ersten Offizier trifft: Commander Kelly Grayson (Adrianne Palicki) ist niemand anderes als die attraktive Ex des frisch gebackenen Captains. Und die ist auf ihren ausdrücklichen Wunsch auf die "Orville" versetzt worden! Die Routine-Mission verspricht, sehr turbulent zu werden ...

"The Orville" (OT: "The Orville") Zwölf Folgen der ersten Staffel Als Deutschland-Premiere Ab Dienstag, 27. Februar 2018, jeweils um 20:15 Uhr USA, 2017 Genre: Science-Fiction / Comedy Creator: Seth MacFarlane

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com

Bildredaktion:

Kira Mindermann

Tel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com

Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem, Dr. Oliver Merz Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell