Deutsches Verpackungsinstitut e.V. (dvi)

Nicht nur reden. Mithelfen, forschen, verändern!

Tag der Verpackung 2026

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Berlin (ots)

"Nicht nur reden. Mithelfen, forschen, verändern!" So bringt es ein Student des Verpackungsmaschinenbaus auf den Punkt. Für den Countdown zum 11. Tag der Verpackung am 11. Juni 2026 erzählen Studierende, Azubis und Alumni verpackungsnaher Studiengänge und Ausbildungsberufe aus Deutschland und Österreich in 25 kurzen Videos auf Social Media, warum sie sich für das Themenfeld Verpackung entschieden haben. Der Tenor: Verpackung ist unverzichtbar. Anstatt sie schlechtzureden, kann man sie aktiv mitgestalten, um sie noch besser und nachhaltiger zu machen.

Unter dem Motto "Wir packen's an! Du auch?" informieren die jungen Leute in kurzen Videoclips auf Social-Media-Kanälen über ihr Themengebiet. Es geht um einen spannenden Mix aus Design, wirtschaftlichen Aspekten, Nachhaltigkeit und High-Tech. Es geht um handfesten Praxisbezug und die Herausforderung, Aufgaben, Planungen, Abläufe, technische Prozesse und Kostenfaktoren unter einen Hut zu bekommen. Langeweile? Nicht mit uns, sagen die jungen Leute. Sie verleihen Produkten ein Gesicht, sparen Ressourcen, schützen Lebensmittel und steuern Nachhaltigkeit. Ihre Meinung: Wer neugierig ist und in einem unterschätzten aber extrem vielfältigen und sich ständig wandelnden Bereich sinnvoll arbeiten und sein Geld verdienen will, der sollte vom Konsum zur Aktion wechseln und die Zukunft auspacken.

Unboxing the future

Stellvertretend für die 12 beteiligten Verbände und ihre über 1000 Mitgliedsunternehmen sagt Natalie Brandenburg, Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts e. V. (dvi): "Verpackung begegnet uns jeden Tag - und genau deshalb steht sie im Mittelpunkt gesellschaftlicher Diskussionen rund um Klima, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Oft fällt sie erst dann auf, wenn sie ihren Job bereits erfüllt hat: Produkte schützen, Ressourcen schonen und Menschen zuverlässig versorgen. Klar ist, dass es ohne Verpackung keine funktionierenden Lieferketten gibt, keine sichere Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten oder technischen Gütern - und keinen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Verpackung macht Produkte transportierbar, lagerfähig und schützt sie vor Verderb und Verlust. Verpackung ist Innovation, Technologie und Zukunft zugleich. Genau dafür braucht die Branche kluge Köpfe und engagierten Nachwuchs. Gemeinsam mit 11 Hochschulen aus Deutschland und Österreich zeigen wir die vielfältigen Berufs- und Studienwege der Verpackungsindustrie: von Verpackungstechnologie und Maschinenbau über duale Ausbildungswege bis hin zu materialspezifischen Gebieten wie Papier, Kunststoff und Kautschuk. Verpackung ist Zukunft. Und Zukunft braucht Menschen, die sie gestalten."

Tag der Verpackung

Der Tag der Verpackung ist eine material- und branchenübergreifende Initiative des Deutschen Verpackungsinstituts e. V. (dvi). 2026 wird der Tag in einer Kooperation von 12 Fachverbänden durchgeführt. Am Tag der Verpackung, dem 11. Juni 2026, wird die Verbändegemeinschaft auf einer Online-Pressekonferenz die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zum Thema "Was denken und wissen die Deutschen über Verpackungen" vorstellen. Seit dem 20. Mai läuft der Countdown in Form einer Videokampagne von Studierenden, Azubis und Alumni verpackungsnaher Studiengänge und Ausbildungsberufe aus Deutschland und Österreich. Täglich geht ein neues Video online.

Weitere Informationen zum Tag der Verpackung und seinen Aktionen sowie alle Videos und Statements der Verbände finden sich auf der Kampagnenwebseite www.tag-der-verpackung.org.

Beteiligte Verbände

Deutsches Verpackungsinstitut e. V. (dvi); Ausrichter

Aluminium Deutschland e. V.

AVU Allianz Verpackung und Umwelt

Bundesverband Glasindustrie e. V.

DIE PAPIERINDUSTRIE e. V.

DFTA Flexodruck Fachverband e. V.

Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. (FFI)

Flexible Packaging Europe

IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V.

IPV Industrieverband Papier- und Folienverpackungen e. V.

VDW Die Wellpappenindustrie

Verband Metallverpackungen e. V. (VMV).

Beteiligte Hochschulen

BHT Berliner Hochschule für Technik

DHBW Karlsruhe

HdM Stuttgart

Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Hochschule Campus Wien

Hochschule Hannover

Hochschule Kempten

Hochschule München

Hochschule Neubrandenburg

HTWK Leipzig

Technische Universität Dresden

Für Interviewanfragen, weiteres Bildmaterial, Details zur Online-Pressekonferenz und für eine Akkreditierung (erforderlich) nehmen Sie bitte unter presse@verpackung.org Kontakt auf.

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