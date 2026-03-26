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Deutschlands beste Immobilienprofis ausgezeichnet: Das sind die Sieger des Deutschen Immobilienpreises 2026

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Köln/Nürnberg (ots)

Exzellenz prämiert: Preisträger in 9 Kategorien setzen neue Maßstäbe für Qualität und Innovation

Gipfeltreffen der Branche: Feierliche Preisverleihung mit 500 geladenen Gästen am 25. März 2026 im Palladium in Köln mit Moderatorin Rebecca Mir

Persönlichkeit des Jahres: Rolf Buch, ehemaliger CEO Vonovia, bekommt Ehrenpreis der Jury

Hohe Akzeptanz in der Branche: Über 600 Bewerbungen unterstreichen Relevanz des Preises als Industrie-Benchmark

Mehr Informationen unter deutscher-immobilienpreis.de

Die besten Unternehmen, Projekte und Persönlichkeiten der Immobilienwirtschaft stehen fest: Im Rahmen einer festlichen Gala im Palladium in Köln wurde am Abend des 25. März der Deutsche Immobilienpreis 2026 verliehen. Vor rund 500 geladenen Gästen aus der Branche wurden die Sieger in insgesamt 9 Kategorien ausgezeichnet. Die Nominierten hatten sich aus über 600 Bewerbungen durchgesetzt. Die hohe Zahl der Einreichungen untermauert die Akzeptanz des Preises in der Immobilienbranche, die mit 3,5 Millionen Beschäftigten eine wichtige Säule der Wirtschaft ist. In einem Marktumfeld, das von Transformation und neuen Anforderungen geprägt ist, wird Qualität zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. Eine neutrale Fachjury hatte am Vortag aus dem Kreis der Nominierten über die Gewinner abgestimmt. Der Publikumspreis "Haus der Herzen" wurde von über 16.000 Nutzern per Online-Voting gewählt.

"Die diesjährigen Preisträger zeigen, dass sich Qualität, Mut und unternehmerische Weitsicht gerade in anspruchsvollen Zeiten durchsetzen", sagt Theo Mseka, CEO von immowelt. "Sie geben Orientierung in einer Phase des Wandels und sind Vorbilder für die gesamte Branche. Der Deutsche Immobilienpreis macht diese Leistungen sichtbar und setzt Standards für die Zukunft."

Die Sieger des Deutschen Immobilienpreises 2026

Makler des Jahres: Mayer & Dau Immobilien GmbH

Das alteingesessene Immobilienunternehmen überzeugt durch die erfolgreiche Verbindung von Bauträger- und Maklerkompetenz, einen ganzheitlichen Serviceansatz, dem strategischen Einsatz von KI sowie eine klaren Marketingstrategie, sodass es auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld nachhaltig wächst.

Verwalter des Jahres: Gundlach Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG

Das Familienunternehmen hat sich von der klassischen Hausverwaltung konsequent zum unternehmerischen Gestalter weiterentwickelt - mit datengetriebener Steuerung, innovativen Zusatzertragsmodellen, starker Digitalisierung und messbarem Wachstum bei gleichzeitig hoher Effizienz und klarem Mehrwert für Eigentümer.

Für das Projekt "ZERO." wird das Architekturbüro RIEHLE KOETH ausgezeichnet, weil das Gebäude in Stuttgart auf einer Konversionsfläche mit einem innovativen Holzmodulbau, klimaneutralem Gesamtkonzept, vorausschauender Gebäudetechnik und nutzerzentrierter Planung ein zukunftsfähiges, nachhaltiges Arbeitsumfeld mit starkem Communitygedanken schafft.

Newcomer des Jahres: inGemeinschaft GmbH

Die Plattform für gemeinschaftliches Wohnen schafft durch ein nachhaltiges, ressourcenschonendes Wohnkonzept, intelligente Matching-Prozesse und eine professionelle Begleitung bis zum Einzug einen klaren gesellschaftlichen Mehrwert und wird durch ein erfahrenes Team überzeugend umgesetzt.

Best Brand: aptum GmbH

Der Gewerbemakler verkörpert mit einer klaren Markenstrategie, innovativer Social-Media-Vermarktung und einem modernen, inhaltlich anspruchsvollen Auftritt eine neue, authentische Generation und spricht so gezielt junge Talente an.

Mit einer eigens entwickelten Kamera vereinfacht das Unternehmen mit einem ganzheitlich gedachten Zusammenspiel aus Hardware und Software die Objektaufbereitung radikal, praxisnah und denkt mit einer klaren Vision die Digitalisierung der Immobilienbranche konsequent neu.

Local Hero: Peggy Stüber Immobilien

Die Maklerin besticht mit authentischer, nahbarer Art, echtem Engagement und gelebter Persönlichkeit, die weit über das Maklergeschäft hinaus wirkt. Sie verkörpert damit beispielhaft, was einen echten Local Hero ausmacht.

Haus der Herzen: RENSCH-HAUS GmbH, Musterhaus Palermo

Das Haus im Holztafelbau der RENSCH-HAUS GmbH vereint harmonisch auf über 170 m² Wohnfläche modernes Design, funktionale Raumaufteilung und besondere Highlights wie den "Relaxerker" und erfüllt damit die Wünsche vieler Bauinteressenten optimal.

Persönlichkeit des Jahres: Rolf Buch, ehemaliger CEO Vonovia, Executive Advisor KKR und Senior Advisor BCG

Als prägende Führungspersönlichkeit der Immobilienwirtschaft gestaltete der Top-Manager mit seiner langjährigen Erfahrung auf höchstem Niveau, strategischem Weitblick und Einfluss auf internationale Investoren die Branche nachhaltig mit.

Fotos der Preisverleihung für die Presseberichterstattung finden Sie hier zum Download. (Bildrechte: "Fotos: Lars Hübner Fotograf")

Unabhängige Instanz: Neutrale Jury bestimmt Nominierte und Preisträger

Die Integrität und Relevanz des Preises wird durch die elfköpfige Jury aus führenden Köpfen von Branchenverbänden, Fachmedien und aus der Praxis garantiert. Ihre Unabhängigkeit und Fachkenntnis machen den Deutschen Immobilienpreis zum Goldstandard der Immobilienbranche.

Inga Beyler : Managing Partner, Baustein Executive Search GmbH

: Managing Partner, Baustein Executive Search GmbH Martin Kaßler : Geschäftsführer des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland e. V.

: Geschäftsführer des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland e. V. Carolin Hegenbarth : Bundesgeschäftsführerin des IVD

: Bundesgeschäftsführerin des IVD Larissa Lapschies : Geschäftsführerin der Immobilienjunioren GmbH

: Geschäftsführerin der Immobilienjunioren GmbH Miriam Beul : Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks

: Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks Robert Kaiser : Geschäftsführer & Gesellschafter von ProFido Consulting

: Geschäftsführer & Gesellschafter von ProFido Consulting Stefan Mantl : Inhaber & CEO von onOffice

: Inhaber & CEO von onOffice Sun Jensch : Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH

: Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH Georg Ortner : Experte und Verkaufstrainer in der Immobilienwirtschaft

: Experte und Verkaufstrainer in der Immobilienwirtschaft Lars Wiederhold : Chef vom Dienst, Immobilien Zeitung

: Chef vom Dienst, Immobilien Zeitung Christine Lemaitre: Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Über den Deutschen Immobilienpreis:

Der Deutsche Immobilienpreis powered by immowelt zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Er ist die erste Auszeichnung am deutschen Markt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die gesamte Bandbreite der Immobilienbranche widerzuspiegeln. Der Deutsche Immobilienpreis wurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen.

Weitere Informationen unter www.deutscher-immobilienpreis.de.

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