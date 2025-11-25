Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Der Bezirk Minhang in Shanghais Osten setzt sich für die Entwicklung einer charakteristischen Kaffeeindustrie ein

Peking (ots/PRNewswire)

Der Bezirk Minhang in der ostchinesischen Stadt Shanghai hat sich bemüht, ein Kaffeezentrum und Kulturstraßen zu entwickeln, die sowohl den Stil Minhangs als auch den Shanghaier Stil hervorheben. Dies geschieht durch die Ansiedlung zahlreicher Cafés im Bezirk sowie die Kombination von Kaffeekultur und Alltagsleben in einem raumfahrtinspirierten Umfeld rund um das Thema „Aerospace Minhang" usw.

Auf dem im Mai dieses Jahres veranstalteten Shanghai International Coffee Culture Festival 2025 wurde der „Minhang Fine Coffee Market" ins Leben gerufen.

Als erster Standort des Projekts „First Cup of Coffee Upon Arriving in Shanghai" brachte der „Minhang Fine Coffee Market" sowohl Projekterlebnis als auch Projektpräsentation zum Hauptveranstaltungsort des Festivals am North Bund. Besucher wurden eingeladen, ihre „erste Tasse Kaffee bei der Ankunft in Shanghai", handgebrüht von Meister-Baristas, in einer interaktiven „Flugzeugkabinen"-Zone zu genießen.

Gleichzeitig setzte der Bezirk sein „Fine Coffee Partner Program" fort. Dafür wurden personalisierte Boardingpässe für Stadtgestalter, Freiwillige, Gemeindeverwaltungen und weitere Gruppen ausgegeben, die anschließend in den „Minhang Fine Coffee Market" zu einem kostenlosen Kaffee eingeladen wurden.

Auf dem Markt präsentierten verschiedene Kaffeegeschäfte aus dem Bezirk Minhang unter anderem „Waldkaffee", „Altstadtkaffee", „Gartenkaffee" usw. und eröffneten damit neue Möglichkeiten für Kaffeekonsum sowie Kaffeekultur. Dies erfolgte über das Modell „Coffee +" wie „Bier + Kaffee", „Spezialitätenkaffee + Community Service + Kulturelles Erbe", „Kunst + Kaffee" usw.

Bei dieser Veranstaltung verknüpfte der Bezirk Minhang Produktion und Konsum, indem er im „Minhang Fine Coffee Market" ein Livestream-Studio einrichtete sowie eine Präsentation preisgekrönter Kaffeebohnen darbot und damit den Austausch innerhalb der Branche stärkte sowie den Aufschwung des Kaffeesektors förderte.

Der Bezirk arbeitete zudem mit den zentralen Geschäftsbereichen des Hongqiao International Central Business District zusammen und veranstaltete von Mai bis Juli dieses Jahres eine Reihe Veranstaltungen, darunter Kultur- und Tourismusförderung, ein Jugend-Love-Festival, einen Kaffee-Berufswettbewerb sowie einen Fotowettbewerb usw., die vielfältige immersive „Minhang Fine Coffee"-Erlebnisse boten.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348459.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2830764/photo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-der-bezirk-minhang-in-shanghais-osten-setzt-sich-fur-die-entwicklung-einer-charakteristischen-kaffeeindustrie-ein-302625256.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell