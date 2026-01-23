immowelt

Fokus auf Wachstum: immowelt bündelt Kräfte unter neuem Management-Powerhouse

Nürnberg (ots)

Führungsteam komplett: Dmitry Korolkov (CTO), James Brooke van Laack (CPO) und Sanam Moayedi-Stummer (CHRO) verstärken das C-Level um CEO Theo Mseka

Ein-Marken-Strategie: immowelt wird zur zentralen Fokusmarke; immonet geht vollständig in immowelt auf - bei identischem Immobilienangebot für alle Kunden

Innovations-Schub: Durch Ressourcen-Bündelung investiert immowelt massiv in KI-gestützte Produkte und gezieltes regionales Wachstum

immowelt stellt die Weichen für Wachstum und verstärkt sein Führungsteam mit internationaler Tech- und Management-Expertise. Mit dieser signifikanten Verstärkung des C-Levels leitet das Unternehmen eine neue Phase seiner Wachstumsstrategie ein: Die Bündelung aller Ressourcen auf die Kernmarke immowelt schafft die Kapazitäten für neue, KI-gestützte Services und eine noch stärkere Präsenz in den deutschen Kernregionen.

Ein starkes Team für eine klare Vision

Seit Juni 2025 hat immowelt sein Management gezielt transformiert. Auf Dr. Robert Wagner (COO) und CEO Theo Mseka folgte Frida Elisson (CMO). Mit dem Start von Dmitry Korolkov (CTO), Sanam Moayedi-Stummer (CHRO) und ab Februar James Brooke van Laack (CPO) gewinnt das Führungsteam eine enorme Breite an internationaler Erfahrung von Marktführern wie Google, Netflix, Coca-Cola, Delivery Hero und Avito.

Theo Mseka, CEO von immowelt: "Wir haben ein Team zusammengestellt, das fundiertes Wissen mit der Leidenschaft für Innovation verbindet. Gemeinsam werden wir immowelt mit einem klaren Fokus und modernen Lösungen auf den nächsten Wachstumskurs führen. Unser Ziel ist es, den Immobilienmarkt für die Menschen so zugänglich, einfach und effizient wie nie zuvor zu gestalten."

One Brand: Mehr Schlagkraft durch die Fokusstrategie

Ein zentraler Baustein der Strategie ist die Konzentration auf die Marke immowelt. Die Marke immonet wird vollständig in immowelt integriert. Für Immobilienmakler, Anbieter und Suchende ändert sich beim Umfang nichts: Das gesamte, gewohnt breite Immobilienangebot beider Portale ist ab sofort gebündelt auf immowelt.de verfügbar.

Dr. Robert Wagner, COO von immowelt: "Die Entscheidung für die Ein-Marken-Strategie ist ein klares Bekenntnis zu Fokus und Geschwindigkeit. Durch die Bündelung unserer operativen Ressourcen unter dem Dach von immowelt eliminieren wir unnötige Komplexität. Das macht uns agiler und erlaubt es uns, die gewonnene Schlagkraft direkt in die Servicequalität für unsere Partner zu investieren."

Tech-Offensive und regionaler Fokus

Die freiwerdenden Ressourcen fließen direkt in die Produktentwicklung unter CTO Dmitry Korolkov und CPO James Brooke van Laack. Im Fokus steht die Entwicklung KI-gestützter Technologien, die den Such- und Vermarktungsprozess von Immobilien deutlich vereinfachen.

Gleichzeitig verstärkt immowelt seine Präsenz vor Ort. In wirtschaftsstarken Regionen wie Bayern (München), Hamburg, Baden-Württemberg und NRW wird die Marke durch gezielte Kampagnen noch nahbarer.

Frida Elisson, CMO von immowelt: "Indem wir unsere gesamte Marketing-Power auf die Marke immowelt konzentrieren, schaffen wir eine unübersehbare Präsenz national wie regional. Besonders in den Schlüsselregionen werden wir 2026 massiv angreifen, um immowelt dort als die erste Adresse für jeden Immobilienwunsch fest zu verankern."

Über immowelt:

Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.

Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

Original-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell