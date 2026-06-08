FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

Orientierung für nachhaltiges Gärtnern: Torffreie Substrate richtig einkaufen und nutzen

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Gülzow (ots)

Zum Erhalt wertvoller Moorböden greifen immer mehr Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner zu torffreien Erden. Damit Pflanzen in Beet, Kübel oder Balkonkasten gut wachsen, kommt es neben der passenden Pflege vor allem auf die Wahl eines geeigneten Substrats an. Beim Einkauf helfen eindeutige Kennzeichnungen, Hinweise zum Einsatzbereich sowie Gütezeichen bei der Orientierung. Worauf Verbraucherinnen und Verbraucher bei torffreien Erden achten sollten, erklärt die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR).

Torffrei oder torfreduziert: Auf die richtige Bezeichnung achten

Beim Kauf von torffreien Substraten sollte man auf die Kennzeichnung "torffrei" oder "ohne Torf" achten. Torfreduzierte Erden können noch bis zu 70 Prozent Torf enthalten und auch Bio-Siegel sind keine verlässliche Kennzeichnung für torffreie Substrate.

Gütezeichen als zusätzliche Orientierung

Die FNR weist außerdem auf Gütezeichen hin, die nachhaltige Produktion und geprüfte Qualität kennzeichnen. So steht das RAL-Gütezeichen für Substrate für regelmäßige, unabhängige Qualitätskontrollen und erstklassige Ausgangsstoffe. HORTICERT garantiert nachhaltige, zertifizierte Torfersatzstoffe und Substrate, und der Blaue Engel für organische Kultursubstrate und Blumenerden kennzeichnet umweltschonende, torffreie Produkte.

Passende Erde und Dünger auswählen

Die Auswahl der geeigneten Erde und des Düngers sollten Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner an der jeweiligen Pflanzenart ausrichten. Denn so vielfältig wie die Pflanzenwelt ist, so unterschiedlich sind auch ihre Ansprüche. So stellen zum Beispiel Beerenobst und verschiedene Gemüsearten wie Paprika, Tomaten, Gurken und Kürbisse ähnliche Anforderungen an Substrat und Dünger, u. a. haben sie einen höheren Kaliumbedarf. Für diese Pflanzen eignen sich Tomaten-, Gemüse- oder Beerenobsterden und -dünger. Blühpflanzen, Stauden und Rosen hingegen bevorzugen einen höheren Phosphorgehalt, um eine üppige Blüte zu entwickeln. Hortensien oder Rhododendren wiederum benötigen einen kalkarmen Boden mit geringeren pH-Werten.

Für die Pflanzenanzucht empfehlen sich nährstoffarme, feiner strukturierte Erden, erst später brauchen die Pflanzen mehr Dünger.

Pflanzensignale deuten und Nährstoffmangel beheben

Grundsätzlich sollte man der Düngung beim Einsatz torffreier Substrate mehr Aufmerksamkeit schenken. Eine rechtzeitige Nachdüngung mit an die jeweilige Substratmischung angepassten Düngern beugt Nährstoffmangel vor. Hellgrüne bis gelbgrüne Blätter und stockendes Wachstum können auf fehlenden Stickstoff hinweisen. Bei Phosphormangel bilden sich auf den Blättern braune bis schwarzbraune Flecken. Verfärben sich die Blattspitzen oder kommt es zum Blattabwurf, kann dies ein Zeichen für Kaliummangel sein.

Angaben zu Inhaltsstoffen und Nährstoffgehalten sowie Informationen zum Düngemanagement stehen auf der Rückseite der Verpackungen. In Gärtnereien, Bau- und Gartenmärkten steht den Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern für Fragen zur Handhabung torffreier Erden geschultes Fachpersonal zur Seite. Wer sich vorab informieren möchte, kann sich in der Produktdatenbank der FNR unter www.torffrei.info/produkt-datenbank-torffreie-erden einen Überblick zu den verschiedenen torffreien Erden verschaffen.

Richtiges Gießen für erfolgreiches Gärtnern ohne Torf

Torffreie Erden speichern Wasser weniger gut als torfhaltige Mischungen. Häufiger, aber in kleineren Mengen zu gießen, ist hier das Mittel der Wahl, das an sehr heißen Tagen auch mehrmals erfolgen kann. Wichtig ist, möglichst den gesamten Erdballen mit Wasser zu versorgen. Überschüssiges Wasser sollte aber gut ablaufen können, um Staunässe zu vermeiden. Ergänzend können Blähton oder Bimsstein die Drainage verbessern, entweder als Beimischung oder als Schicht am Boden des Pflanzgefäßes.

Für Balkonpflanzen eignen sich Töpfe mit Wasserspeicher, im Garten sind automatische Bewässerungssysteme wie Tröpfchenbewässerung sinnvoll. Viele Substrate enthalten zudem Ton zur besseren Wasserspeicherung.

Hinweise zur Lagerung von torffreier Blumenerde

Die torffreie Blumenerde sollte man möglichst direkt nach dem Kauf verwenden. Für die Lagerung empfiehlt sich ein kühler, trockener, lichtgeschützter Ort sowie eine gut verschlossene Verpackung. Farb- und Strukturunterschiede bei torffreier Erde sind aufgrund der unterschiedlichen Torfersatzstoffe normal und kein Qualitätsmangel. Da sich die Nährstoffgehalte insbesondere bei längerer Lagerung verändern können, gilt es nach dem Öffnen und bei länger gelagerter Erde auf eine ausreichende Düngung zu achten.

Hintergrund und weiterführende Informationen zum torffreien Gärtnern

Im Rahmen der Torfminderungsstrategie der Bundesregierung initiierte das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) die Kommunikationskampagne "Torffrei gärtnern": Auf torffrei.info stehen praktische Tipps, Hintergründe und eine Produktdatenbank torffreier Erden zur Verfügung. Auch die mit BMLEH-Förderung entwickelte Schulungsplattform für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner ist hier zu finden: www.torffrei.info/torffrei-schulung-fuer-hobbygaertner/#/. Und nicht zuletzt hilft die Fachberatung im Gartencenter, um insbesondere individuelle Fragen bestmöglich zu klären.

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