FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

Bundesweite "Aktionswoche Torffrei gärtnern!" startet am 13. März

Handel und Verbände informieren zum Start der Gartensaison 2026

Gülzow

Zum Beginn der Gartensaison startet an diesem Wochenende die dritte bundesweite Aktionswoche "Torffrei gärtnern!". Vom 13. bis zum 22. März informieren Handel, Hersteller, Verbände und Umweltorganisationen bundesweit über torffreie Blumenerden und geben praktische Tipps für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner.

Die Initiative des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) möchte Verbraucherinnen und Verbraucher für torffreies Gärtnern sensibilisieren und den Umstieg auf torffreie Substrate erleichtern. Bundesweit beteiligen sich Baumärkte, Gartencenter, Substrathersteller, Umweltverbände und weitere Partner mit Informationsangeboten und Aktionen.

Der Wechsel zu torffreier Blumenerde ist einfacher, als viele denken. Beim Einkauf sollten Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt auf die Kennzeichnung "torffrei" oder "ohne Torf" achten.

In der Anwendung unterscheiden sich torffreie Substrate von Blumenerden mit Torf. Sie trocknen beispielsweise etwas schneller aus und speichern Wasser weniger gut. Daher sollte öfter und in kleineren Mengen gegossen werden. Eine angepasste Düngung unterstützt zusätzlich das Pflanzenwachstum.

Viele Händler nutzen die Aktionswoche, um Kundinnen und Kunden direkt vor Ort über torffreie Alternativen und deren Anwendung zu informieren. Damit wird klimafreundliches Gärtnern für Verbraucherinnen und Verbraucher im Alltag leichter zugänglich.

Weitere Informationen, praktische Tipps zum torffreien Gärtnern sowie eine Produktdatenbank torffreier Blumenerden finden Interessierte unter www.torffrei.info.

Hintergrund:

Der in Blumenerden verwendete Torf stammt aus Moorböden, die mehr Kohlenstoff als jedes andere Ökosystem der Erde speichern und damit die wichtigsten Kohlenstoffspeicher weltweit sind. Wird Torf abgebaut und in Blumenerde verwendet, gelangt der in Moorböden gespeicherte Kohlenstoff sukzessive als klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre. Die Verwendung von torffreien Substraten trägt deshalb sowohl zum Moor- als auch zum Klimaschutz bei.

Original-Content von: FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe