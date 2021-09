Pixum

Eine runde Partnerschaft: Pixum verlängert Vertrag mit der Handball-Bundesliga GmbH bis 2024

Köln (ots)

Pünktlich zum Pixum Super Cup und zum Startschuss der neuen HBL-Saison verlängert der Online-Fotoservice Pixum seine Partnerschaft mit der Handball-Bundesliga GmbH (HBL) um weitere drei Jahre. Getreu dem Motto "never change a running system", war für beide Seiten schnell klar, dass Pixum die "stärkste Liga der Welt" auch weiterhin als "offizieller Druck- und Fotopartner" begleiten wird.

Pixum freut sich zusammen mit der Handball-Bundesliga GmbH auf drei weitere Jahre voller spannender Spiele und sportlicher Momente für die Ewigkeit. Der Online-Fotoservice und die Handball-Bundesliga GmbH pflegen seit Beginn der Partnerschaft in 2014 eine starke und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der gelungene Marken-Fit und die hervorragende Plattform zur Marken- und Produktkommunikation ist seit Jahren ein entscheidender Erfolgsfaktor des Pixum Handball-Sponsorings.

"Die Handball-Bundesliga und Pixum ist wirklich eine runde Sache", so Daniel Attallah, Gründer & CEO von Pixum. "Wir sind davon überzeugt, dass Handball wunderbar zu unserer Marke Pixum passt. Der Sport in der stärksten Liga der Welt lebt vom Zweikampf, von Emotionen und eben auch davon, dass man seinem Gegenspieler die Hand reicht. Das sorgt natürlich für tolle Bilder, die wir als Online-Fotoservice in erstklassiger Qualität für unsere Kunden verewigen."

Handballsport als Publikumsmagnet

Als offizieller Druck- und Fotopartner belegt Pixum umfassend Werbeflächen bei den begehrten Handball-Events der HBL GmbH wie dem Pixum Super Cup und dem REWE Final4. Die Events bieten Pixum als Online-Shop zudem eine hervorragende Präsentationsfläche seine qualitativ hochwertigen Fotoprodukte für alle Handball-Fans erlebbar zu machen. Zusätzlich profitieren beide Marken seit Jahren von einer gegenseitigen Online- und Social-Media-Aktivierung. Als offizieller Druck- und Fotopartner erstellt Pixum zudem alle Druckerzeugnisse, wie etwa Broschüren, Flyer und Hallenhefte der Handball-Bundesliga.

Frank Bohmann, Geschäftsführer Handball-Bundesliga GmbH zur langjährigen Partnerschaft: "Der Handball lebt insbesondere von den Zuschauerinnen und Zuschauern, die die Ränge unserer Arenen füllen, ebenso wichtig sind erfolgreiche Partnerschaften, die auch durch schwierige Zeit tragen. In diesem Sinne sind wir Pixum sehr dankbar für die Unterstützung, gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass wir in den vor uns liegenden Jahren viele große und besondere Momente des Handballs für unsere Fans gemeinsam festhalten werden. Auch dies schafft die Fan-Nähe, die den deutschen Handball so populär macht. Dies macht die Zusammenarbeit mit Pixum für uns so wertvoll."

Mehr Informationen zum Handball-Engagement von Pixum gibt es unter https://www.pixum.de/partnerschaften . Weitere Informationen zur aktuellen Saison auch unter https://www.liquimoly-hbl.de .

