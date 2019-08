Pixum

Wandbilder aufhängen, ohne zu bohren: Mit den neuen Pixum Squares immer wieder neue Styles kreieren

Wäre es nicht praktisch, mit individuellen Wandbildern immer wieder neue Looks in den eigenen vier Wänden zu kreieren - ohne gleich einen Nagel in die Wand jagen zu müssen? Genau diese Gestaltungsfreiheit ermöglichen ab sofort die neuen Pixum Squares. Die quadratischen Wandbildkacheln im Format 15x15 cm können dank ihrer magnetischen Wandhalterung jederzeit kinderleicht ausgetauscht oder versetzt werden. Bedruckt mit persönlichen Fotos richten sich die Pixum Squares an alle, die ihr Zuhause gerne jung, modern und abwechslungsreich einrichten möchten.

Wandbilder verleihen jedem Raum Ausdruck und Wohnlichkeit. Wer bei der Raumgestaltung flexibel bleiben und öfter umdekorieren möchte, für den bieten die neuen Pixum Squares die perfekte Möglichkeit hierzu. Dank der zugehörigen magnetischen Wandbefestigung lassen sich einzelne Pixum Squares im Handumdrehen austauschen. Durch die freie Anordnungsmöglichkeit der verschiedenen Bilder, lassen sich zahlreiche moderne und kreative Looks sowie Foto-Collagen für die eigenen Wände kreieren.

Jedes Pixum Square besteht aus einem 15 x 15 cm großen Foto auf Forex und enthält im Lieferumfang eine magnetische Wandhalterung, die einfach an die Wand geklebt werden kann. Dank des mitgelieferten Abstandshalters lassen sich die Pixum Squares ganz einfach im gleichen Abstand zueinander platzieren. Das magnetische Gegenstück auf der Bildrückseite sorgt dafür, dass jedes beliebige Pixum Square an der zuvor angeklebten Halterung angebracht werden kann. Soll ein Bild komplett von der Wand entfernt werden, lässt sich der separate Klebehalter schnell und rückstandslos von der Wand nehmen.

Die neuen Pixum Squares sind ausschließlich bei Pixum erhältlich. Weitere Informationen sowie Set- und Einzelpreise gibt es unter https://www.pixum.de/poster-leinwand/squares.

