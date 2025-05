Ritex GmbH

Bielefeld kommt - Ritex feiert Arminia-Erfolg mit exklusiver Kondom-Sonderedition

Bielefeld (ots)

Ein historischer Moment für Bielefeld - nach dem furiosen Endspurt von Arminia Bielefeld zum vorzeitigen Meistertitel der Dritten Liga und dem sensationellen Einzug in das Finale des DFB Pokals kommen selbst die Ostwestfalen zum Lachen einmal aus dem Keller heraus. Grund genug für Bielefelder Kondomhersteller Ritex, eine exklusive Kondom-Sonderedition für den besonderen Schutz bei der Manndeckung herauszubringen.

"Als Bielefelder Traditionsunternehmen freuen wir uns riesig über den Erfolg vom DSC Arminia Bielefeld. Den Gag "Bielefeld kommt" konnten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen", so Natalie Fiedel, Pressesprecherin bei Ritex. "Der Aufstieg von Arminia in die Zweite Fußball-Bundesliga und das bevorstehenden Pokalfinale sind ein großartiges und vielleicht einmaliges Ereignis für die ganze Region, welches wir gemeinsam feiern wollen - und zwar sicher!"

Aus diesem Anlass wird die limitierte Kondomedition "Bielefeld kommt" exklusiv zum großen Public Viewing am kommenden Samstag in Bielefeld rund um den Jahnplatz an die Fans verteilt - nur solange der Vorrat reicht.

"Ich bin die letzten Tage schon mehrfach darauf angesprochen worden, wo man diese Aktionspackung denn kaufen könne", sagt Ritex Geschäftsführer Robert Richter. Ein Verkauf der Kondome sei derzeit aber nicht geplant, so Richter. Nach dem überraschend starken Feedback prüfe man aber, ob man die Aktion nicht größer aufziehen könne.

Angesprochen auf einen möglichen Pokalsieg von Arminia sagte Richter: "Da bin ich ganz Ostwestfale und sage, dass uns dann schon etwas Passendes einfallen wird".

