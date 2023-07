Ritex GmbH

Kondome made in Bielefeld - Ritex feiert 75-jähriges Jubiläum

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

Ritex, Bielefelder Familienunternehmen für die Herstellung von Kondomen und Gleitmitteln, feiert in diesem Jahr stolz das 75-jährige Bestehen. Zusammengesetzt aus dem Familiennamen (RI-chter) und dem Hauptrohstoff für Kondome (La-TEX) steht die Marke Ritex seit der Gründung im Jahr 1948 für Qualität und Innovation im Bereich der Schwangerschaftsverhütung und der Infektionsprophylaxe.

In der Nachkriegszeit besaßen Kondome einen besonderen Stellenwert, waren sie doch das einzige sichere und nebenwirkungsfreie Verhütungsmittel. Darüber hinaus waren Kondome in dieser Zeit ein beliebtes Tauschmittel, um die fehlende Währung auszugleichen. Hans Richter schätzte den Nutzen von Kondomen richtig ein und gründete am 14. Juli 1948 die Firma "Ritex Gummi". 1959 gründete Hans Richter gemeinsam mit der Blausiegel, Richter, Käufer & Co. GmbH eine neue, wegweisende Produktionsstätte für Kondome - das Unternehmen Rubion GmbH mit Sitz in Sarstedt bei Hannover. In den folgenden Jahren ebnete man hier den Weg für eine moderne Kondomindustrie in Deutschland. Ritex galt als Schrittmacher für neue Technologien bei Herstellung- und Prüfverfahren, wie sie noch heute in ähnlicher Form angewendet werden.

Aber die Marktstrukturen veränderten sich mit der Zeit: Hans Richter übernahm immer mehr Anteile an der Produktionsfirma Rubion, bis er 1972 Alleinbesitzer war. Er änderte daraufhin auch den Firmennamen in Ritex Rubion Latex Erzeugnisse GmbH & Co. KG und verlagerte den Firmensitz wieder in die alte Heimat nach Bielefeld; zunächst nach Leopoldshöhe und von dort an die Bielefelder Arthur-Ladebeck-Straße in der Nähe des alten Steinbruchs neben dem Quakernack Firmengelände.

1982 trat Hans-Roland Richter, Sohn des Firmengründers Hans Richter, in die Unternehmensführung ein. Unter ihm wurde der Qualitätsgedanke des Produktkonzepts "Kondom" weiter vorangetrieben, mit dem Ziel, sich jederzeit auf dem höchsten Stand von Wissenschaft und Technik zu befinden. Der medizinische Gedanke, der Schutz vor ungewollter Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten, sollte dabei stets im Vordergrund stehen. Der Qualitäts- und Sicherheitsgedanke prägt das Unternehmen bis heute.

1995 wurde der Grundstein im Gewerbegebiet an der Gustav-Winkler-Straße in Bielefeld Hillegossen gelegt, wo sich bis heute die Verwaltung und Produktion der Ritex GmbH befinden. Dank des erheblichen, technischen Fortschrittes war es trotz der hohen Produktionskosten möglich, Kondome in Deutschland gewinnbringend herzustellen. Ritex produziert nach wie vor Kondome "Made in (Bielefeld) Germany" und stellt sich damit gegen die fernöstlichen Produktionen, die den weltweiten Markt beherrschen.

In den folgenden Jahren ging das Unternehmen seinen Weg in die Moderne unbeirrt weiter und zeichnet sich bis heute immer wieder durch Innovationen insbesondere im Bereich der nachhaltigen Kondomproduktion aus. Seit 2009 wird das Unternehmen Ritex von der zweiten und dritten Familiengeneration, Hans-Roland und Robert Richter, gemeinsam geführt. Ritex ist heute einer der wichtigsten Akteure für Verhütungsmittel und setzt jährlich neben 100 Millionen Kondomen auch 80.000 Liter Gleitgel ab.

Original-Content von: Ritex GmbH, übermittelt durch news aktuell