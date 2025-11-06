Unilever Deutschland GmbH

35 Jahre Knorr-Werk Auerbach: Investition in Wachstumssegmente

Einweihung neuer Produktionslinie

Auerbach/Hamburg (ots)

Mit einem Festakt in der SchlossArena feierte das Knorr-Werk in Auerbach am 6. November 2025 sein 35-jähriges Bestehen - und zugleich einen bedeutenden Schritt in die Zukunft: die Einweihung einer neuen Produktionslinie für Snackprodukte. 15 Millionen Euro investiert Knorrs Mutterkonzern Unilever über vier Jahre in den Standort. Die neue Produktionslinie bildet nun den Grundstein dafür, das Werk zu einem Kompetenzzentrum für Mini Meals und Snackprodukte auszubauen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte dazu: "35 Jahre Knorr in Auerbach stehen für Verlässlichkeit, Engagement und eine starke Verbundenheit mit der Region. Mit der neuen Produktionslinie und einer Investition von 15 Millionen Euro über vier Jahre setzt Unilever ein deutliches Zeichen für die Zukunft: für moderne Technologien, Wettbewerbsfähigkeit und sichere Arbeitsplätze im Vogtland. Diese Entscheidung ist ein klares Bekenntnis zu Auerbach und zu Sachsen als Industrie- und Investitionsstandort. Sie stärkt die Region nachhaltig und zeigt, dass Südwestsachsen auch künftig ein attraktiver und dynamischer Wirtschaftsraum bleibt. Mein Dank gilt allen, die sich für die Weiterentwicklung des Werkes und diese wichtige Investition engagiert haben."

Knorr gehört zu Unilever, einem der weltweit größten Konsumgüterunternehmen. Im vergangenen Jahr gab Unilever bekannt, das Werk in Auerbach neu auszurichten. Kern des Konzepts, das gemeinsam von Arbeitgeberseite und Betriebsrat entwickelt wurde, ist es, den Standort in Auerbach zu einem Kompetenzzentrum für Snackprodukte auszubauen und damit einen klaren Fokus auf Wachstumssegmente zu legen.

"Die Nachfrage nach Snackprodukten steigt kontinuierlich - und wir sehen darin ein großes Potenzial für nachhaltiges Wachstum. Mit der neuen Produktionslinie und der Ausrichtung des Werks Auerbach als Kompetenzzentrum schaffen wir die Grundlage, um diesen Trend aktiv mitzugestalten. Das stärkt nicht nur unsere Marktposition, sondern auch den Standort und die Beschäftigung in der Region", so Stefan Pfeifer, Geschäftsführer Unilever Deutschland.

Hermann Soggeberg, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats von Unilever Deutschland ergänzte: "Der Erfolg von Auerbach zeigt, was Mitbestimmung bewirken kann. Wenn Beschäftigte und Unternehmen gemeinsam an Lösungen arbeiten, entsteht Zukunft - wirtschaftlich stark und sozial verantwortungsvoll."

Traditionsstandort mit Fokus auf Wachstum und Innovation

Bereits seit 1943 werden im Werk Auerbach Trockensuppen und Würzmittel hergestellt, ab 1990 unter der Marke Knorr. Seit dem Jahr 2000 gehört der Standort zu Unilever. Mit sieben vollautomatisierten Abpacklinien sowie einer Jahresproduktion von über 8.000 Tonnen ist das Werk unter der Leitung von Heiko Röder heute Unilevers wichtigster Produktionsstandort für Instantsuppen, Snack-Pots und Spaghetteria-Produkte und beliefert ganz Europa. Die neue Linie allein kann bis zu 100 Millionen Snack-Becher jährlich produzieren.

Mit der neuen Produktionslinie und dem klaren Fokus auf Wachstumssegmente setzt Unilever ein starkes Zeichen für die Zukunft des Standorts Auerbach.

Über Unilever

Unilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 3,4 Milliarden Verbraucher*innen genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 128.000 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von 60,8 Milliarden Euro.

