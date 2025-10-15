Unilever Deutschland GmbH

Unilever bringt mit Namdong eine neue Snacking-Marke mit koreanischen Geschmacksrichtungen nach Deutschland

Hamburg (ots)

Unilever erweitert sein Snacking-Portfolio in Deutschland mit der Einführung von Namdong, einer neuen Marke für Instant-Nudeln mit koreanischen Geschmacksrichtungen. Die Produkte bieten ein intensives Geschmackserlebnis mit individuell dosierbarer Schärfe - und treffen damit den Nerv einer wachsenden Zielgruppe, die sich nach authentischen, asiatischen Aromen sehnt.

Die Nachfrage nach asiatisch inspirierten Mini-Mahlzeiten wächst kontinuierlich - insbesondere die koreanische Küche erfreut sich bei deutschen Konsument*innen zunehmender Beliebtheit. Namdong greift diesen Trend auf und bringt mit drei Varianten - Beef Jjigae, Chicken Jjigae und Kimchi Jjigae (vegan) - die beliebten Jjigae-Eintopfgerichte aus Südkorea in praktischer Form in den Handel.

Ein besonderes Merkmal: Die Schärfe kommt separat im beiliegenden Gewürzsachet - so kann jede*r selbst entscheiden, wie viel "Feuer" im Gericht steckt. Damit bietet Namdong ein personalisierbares Geschmackserlebnis, das sowohl Fans intensiver Schärfe als auch Liebhaber*innen milderer Aromen begeistert.

"Mit Namdong bringen wir nicht nur eine neue Marke auf den Markt, sondern auch ein neues Geschmackserlebnis", sagt Marko Stojisavlevic, Brand Manager Namdong & Knorr Snacking Unilever Deutschland. "Die Kombination aus authentischen Geschmacksrichtungen, flexibler Schärfe und modernen Formaten trifft den Puls der Zeit, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen, die nach neuen kulinarischen Impulsen suchen."

Namdong wird in zwei Formaten erhältlich sein: Pots für den praktischen Genuss unterwegs und Blocks für die Zubereitung zu Hause.

Begleitet wird der Launch von einer Social-First-Kampagne mit Fokus auf TikTok und Instagram. Im Mittelpunkt steht Rami, das Markenmaskottchen - ein frecher Tiger, der die würzige Seele von Namdong verkörpert und die junge Zielgruppe auf charmante Weise anspricht.

Mit Namdong setzt Unilever ein starkes Zeichen im wachsenden Segment asiatischer Mini-Mahlzeiten und bringt frischen Wind in die Regale deutscher Supermärkte.

Original-Content von: Unilever Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell