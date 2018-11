Brauerei C. & A. Veltins und Radeberger Gruppe formen gemeinsam 360-Grad-Getränkelogistiker

2 weitere Medieninhalte

Meschede/Frankfurt (ots) - In der nationalen Getränkelogistik formiert sich am 1. Januar 2019 ein neues leistungsfähiges Unternehmen, das die Kräfte bedeutender Marktteilnehmer zusammenführt: Der Lingener Getränkelogistiker Getränke Essmann, der Dortmunder Streckenlogistikprofi WGH / WGL sowie der Leergutspezialist H. Leiter bündeln ihre Kräfte und schaffen damit zukünftig ganzheitliche Lösungskonzepte rund um die Voll- und Leergutlogistik. Möglich wird dies durch ein Joint Venture, das von den Mutterhäusern - der Radeberger Gruppe und der Brauerei C. & A. Veltins - als gleichberechtigte Partner geführt wird.

Mit einem weichenstellenden Schulterschluss auf Augenhöhe begegnen die Brauerei C. &. A. Veltins GmbH & Co. KG und die Radeberger Gruppe KG sich verändernden Marktumfeldern in der Getränkelogistik, weil Kunden des Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandels zunehmend nicht mehr nur einzelne Dienstleistungen, sondern vermehrt ganzheitliche Lösungskonzepte aus einer Hand verlangen. Zum Jahresbeginn beschreiten die beiden Brauereigruppen einen in der Branche neuen, weichenstellenden Weg: Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartell-behörden begründen die Unternehmen ein Joint Venture, das die Geschäftstätigkeit der drei Logistik- und Getränkespezialisten Getränke Essmann KG, Westdeutsche Getränkehandel- & Einkaufsgesellschaft mbH / Westdeutsche Getränkelogistik GmbH & Co. KG und H. Leiter GmbH unter einem Dach vereint und strategisch auf die Erfordernisse der Zukunft ausrichtet: die Deutsche Getränke Logistik - DGL GmbH & Co. KG.

"Wir freuen uns, dass wir durch die Partnerschaft mit der Brauerei C. & A. Veltins auch für die Streckenlogistik eine zukunftsweisende Antwort gefunden haben: Gemeinsam bilden wir nicht nur eines der schlagkräftigsten Unternehmen in diesem Bereich, sondern werden für unsere Kunden auch ganz neue, umfassendere Lösungen entwickeln und anbieten: Vom Vollgut bis zum Leergut, alle Leistungen aus einer Hand - entlang einer weiter digitalisierten, smarten Supply Chain", erläu-tert Dr. Niels Lorenz, Sprecher der Geschäftsführung der Radeberger Gruppe.

Und Michael Huber, Generalbevollmächtigter der Brauerei C. & A. Veltins, unterstreicht: "Wir gestalten das neue Jahrzehnt, denn Logistikgröße bedeutet Servicekraft! Mit vereinten finanziellen und personellen Ressourcen sowie unserer umfassenden Marktkenntnis werden wir Tempo machen und neue Maßstäbe setzen. Unser Joint Venture agiert marktneutral und zur Wettbewerbsstärkung unserer Kunden - wir leisten unseren Beitrag zur Sicherung des Mehrwegsystems im deutschen Getränkemarkt."

Durch das Joint Venture entsteht ein Unternehmen mit rund 1,4 Milliarden Euro Jahresumsatz und mehr als 2.100 Mitarbeitern an derzeit 18 eigenen Standorten mit regionalen Schwerpunkten in Berlin/Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein.

Geleitet wird das Joint Venture von einer mit Vertretern beider Brauereigruppen zusammengesetzten Geschäftsführung: Dabei werden zum 1. Januar 2019 Wolfgang Masselink (bislang Getränke Essmann) und Markus Rütters (bislang WGH / WGL) als Co-CEOs agieren, während ein aus beiden Mutterhäusern zusammengesetzter Beirat die Aktivitäten des Joint Ventures strategisch begleiten wird.

Über die Getränke Essmann KG

Die Getränke Essmann KG ist einer der bedeutendsten Getränkelogistikdienstleister in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Seit 2008 ist der Lingener Streckenlogistiker eine 100prozentige Tochtergesellschaft der Radeberger Gruppe.

Über die Westdeutsche Getränkehandel- & Einkaufsgesellschaft mbH/ Westdeutsche Getränkelogistik GmbH & Co. KG

Die Westdeutsche Getränke-Logistik GmbH & Co. KG (WGL) mit Sitz in Dortmund übernimmt die gesamte mehrwegorientierte Getränkelogistik. Im Kernmarkt NRW werden Getränke über weitere Niederlassungen in Hagen, Kreuztal und Erkelenz in ihrer gesamten Sortimentsbreite und -tiefe effizient distribuiert. Die Westdeutsche Getränkehandel- & Einkaufsgesellschaft mbH gilt als bewährter Ansprechpartner für alle Formen des Handels rund um alle Warengruppen der Getränkewirtschaft.

Über die H. Leiter GmbH

Als nationaler Anbieter im deutschen Getränkemarkt ist die H. Leiter GmbH zentraler Baustein für das Funktionieren des Mehrwegsystems in Deutschland. Seit 2018 gehört das Unternehmen mehrheitlich zum Unternehmensverbund der Radeberger Gruppe.

Über die Brauerei C. &. A. Veltins GmbH & Co. KG

Die Privat-Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, braut eine der führenden Premium-Pils-Marken in Deutschland und bilanzierte 2017 einen Umsatz von 323 Mio. Euro bei einem Ausstoß von 2,87 Mio. hl. Zur Veltins-Gruppe gehören überdies Beteiligungen im Getränkefach-großhandel.

Über die Radeberger Gruppe

Die Radeberger Gruppe ist Deutschlands größte private Brauereigruppe und Teil des Familienunternehmens Dr. August Oetker KG in Bielefeld. Mit ihren Getränkefachgroßhändlern, ihrem Streckenlogistiker, einem Getränke-Einzelhändler sowie einem Express-Lieferdienst und ver-schiedenen Beteiligungen in neu entstehenden Ökosystemen ist sie in allen Bereichen des Getränkemarktes vertreten.

