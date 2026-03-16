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NTT DATA Business Solutions erhält fünf SAP Partner Awards 2026

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Bielefeld (ots)

Die NTT DATA Business Solutions AG gab heute bekannt, dass sie von SAP für ihre herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit fünf globalen SAP Partner Award 2026 in folgenden Kategorien ausgezeichnet wurde: "SAP Cloud ERP: New Customer Acquisition", "SAP Cloud ERP: Installed Base Transformation", "Sustainability", "Procurement Transformation Sales Excellence: Corporate" und "Human Capital Management Sales Excellence: Corporate". Mit den SAP Partner Awards würdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden weltweit dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Die Gewinner der SAP Partner Awards in 50 Kategorien wurden auf der Grundlage von Empfehlungen von SAP, Feedback der Kunden und verschiedenen Leistungskennzahlen ausgewählt.

"Die SAP Partner Awards würdigen die herausragenden Leistungen und das Engagement unserer Partner, Unternehmen mit SAP-Lösungen zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen. Wir gratulieren den ausgezeichneten Partnern zu ihrer exzellenten Arbeit bei der Umsetzung der SAP-Strategie 'AI-first, Suite-first' für unsere gemeinsamen Kunden", sagte Christian Klein, CEO der SAP SE.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit fünf SAP Partner Awards 2026", sagt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions. "Die Awards spiegeln die Ergebnisse wider, die wir gemeinsam mit SAP für unsere Kunden erzielen. Unsere Partnerschaft mit SAP steht seit mehr als 35 Jahren für Vertrauen und gemeinsame Innovationskraft. Mit der Cloud als Fundament werden wir auch künftig konsequent echten Mehrwert aus SAP-Lösungen schaffen, damit Unternehmen schneller vorankommen, nachhaltiger wirtschaften und resilient bleiben."

Die SAP Partner Awards rücken herausragende Partner in den Fokus und würdigen ihr Engagement für Zusammenarbeit, außergewöhnliche Innovationskraft und ihre Fähigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Teilnahmeberechtigt sind alle Partner, die sich an SAPs "AI-first, Suite-first"-Strategie ausrichten; sie werden auf Basis quantitativer, systemgenerierter Leistungsdaten automatisch für diese Auszeichnung berücksichtigt.

NTT DATA Business Solutions ist weltweit einer von nur elf SAP Platinum Partnern. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei ihrer digitalen Transformation - von der Einführung neuer SAP-Innovationen über die Reduzierung von Komplexität bis hin zur Entwicklung zu Intelligent Enterprises.

Weiter Informationen finden Sie unter nttdata-solutions.com.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions ist ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken Netzwerk aus Partnern wie Microsoft und ServiceNow. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.500 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA. Der globale Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Zusammen engagieren wir uns für den Erfolg unserer Kunden und sind bestrebt, die Gesellschaft mit verantwortungsvollen Innovationen positiv zu verändern. Als Global Top Employer verfügen wir über Expertinnen und Experten in mehr als 70 Ländern. NTT DATA ist Teil der NTT Group.

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