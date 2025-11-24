NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions gehört zu den besten IT-Dienstleistern Deutschlands 2026

Bielefeld

Gemeinsam mit Statista hat das renommierte Wirtschaftsmagazin brand eins NTT DATA Business Solutions, einen weltweit führenden Anbieter für SAP-Lösungen, als einen der "besten IT-Dienstleister in Deutschland 2026" ausgezeichnet. Diese Anerkennung ist ein deutliches Zeichen für die konstant hohe Servicequalität des Unternehmens und unterstreicht dessen führende Rolle in der digitalen Transformation.

"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung zu einem der besten IT-Dienstleister - sie zeigt, dass unser Team tagtäglich Großartiges leistet. Die DACH-Region ist einer unserer wichtigsten Märkte. Deshalb motiviert uns dieser Erfolg besonders, auch im kommenden Jahr mit voller Energie und Innovationskraft für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein", so Dr. Andreas Pauls, Executive Managing Director DACH bei NTT DATA Business Solutions.

Unabhängiges Ranking bestätigt IT-Kompetenz

Für das unabhängige brand eins Ranking, das in diesem Jahr bereits zum siebten Mal erscheint, wurden im Zeitraum vom 9. April bis zum 30. Mai 2025 insgesamt 4.761 Personen über die Datenplattform Statista befragt. Die Methodik der Auszeichnung basiert auf einem zweistufigen Erhebungs- und Bewertungsverfahren, das tausende von Empfehlungen von Kund:innen und Expert:innen bündelt. Im Ergebnis wurden 283 Unternehmen für digitale Schlüsseltechnologien wie Datenanalyse, Cloud-Anwendungen und Künstliche Intelligenz identifiziert. Damit bietet das Ranking Unternehmen eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Auswahl geeigneter IT-Serviceprovider.

NTT DATA Business Solutions wurde in den Bereichen "IT-Beratung" und "IT-Security" ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement des erfolgreichen SAP Platinum Partners in Qualität, Innovation und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Auch der Mutterkonzern NTT DATA wurde ausgezeichnet.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions ist ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.300 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA. Der vertrauenswürdige globale KI, Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist Teil der NTT Group.

