TÜV Rheinland Consulting erneut mit TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet

Köln (ots)

Zweite Auszeichnung in Folge / Nachhaltigkeitsberatung überzeugt im wissenschaftlichen Auswahlverfahren / Preisverleihung beim Deutschen Mittelstands-Summit / Weitere Informationen zu TÜV Rheinland Consulting: consulting.tuv.com

TÜV Rheinland Consulting zählt auch 2025 wieder zu den besten Beratern für den deutschen Mittelstand. Zum zweiten Mal in Folge wurde das Unternehmen mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet.

Verliehen wurde die Auszeichnung am 27. Juni im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in der Rheingoldhalle in Mainz. Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratulierte als Mentor des Wettbewerbs zum Titelgewinn.

Kundenzufriedenheit und Professionalität im Fokus

Die Auszeichnung basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Auswahlverfahren, das die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) unter der Leitung von Prof. Dr. Dietmar Fink und Dr. Bianka Knoblach durchgeführt hat.

Grundlage der Bewertung stellt eine Befragung mittelständischer Referenzkunden von TÜV Rheinland Consulting dar. Ausschlaggebend sind vor allem die Kundenzufriedenheit und Professionalität der Beratung. Das unabhängige Benchmarking stellt sicher, dass die ausgezeichneten Beratungsunternehmen den spezifischen Anforderungen mittelständischer Kunden besonders gerecht werden. Insgesamt 138 Unternehmen haben sich dieses Jahr um das TOP CONSULTANT-Siegel beworben, 111 waren erfolgreich.

"Dass wir bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet wurden, freut uns sehr. Es ist ein Indikator für die kontinuierliche Qualität unserer Beratungsleistungen und das Vertrauen, das uns unsere Kunden aus dem Mittelstand entgegenbringen", so Mariusz Bodek, Geschäftsführer von TÜV Rheinland Consulting.

Nachhaltigkeitsberatung gefragt, auch bei KMU

Angesichts derzeitiger Unsicherheiten, bedingt durch die teils unklare Umsetzung regulatorischer Vorgaben wie der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die Auswirkungen der EU-Omnibus-Verordnung, ist die Nachfrage nach Orientierung groß. TÜV Rheinland Consulting steht daher insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) als verlässlicher Nachhaltigkeitslotse zur Seite.

Mit einem spezialisierten Team für die Nachhaltigkeitsberatung unterstützt TÜV Rheinland Consulting Kunden bei der Umsetzung von Maßnahmen. Das Beratungsangebot umfasst Nachhaltigkeitsstrategie und -management, Lieferketten-Management, Risikoanalyse, Dekarbonisierung, Nachhaltigkeitskommunikation und Reporting. Auch Sozialaudits und Nachhaltigkeitsratings gehören zum Leistungsumfang.

Ein ausführliches Unternehmensprofil sowie weitere Informationen zur Auszeichnung finden Sie auf der Website: TOP CONSULTANT Beraterwettbewerb

Die Welt zu einem sicheren Ort machen - und das seit mehr als 150 Jahren: Dafür steht TÜV Rheinland als einer der weltweit führenden Prüfdienstleister mit einem Jahresumsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro und rund 26.000 Mitarbeitenden in gut 50 Ländern. Die hoch qualifizierten Expertinnen und Experten prüfen technische Anlagen und Produkte, begleiten Innovationen und gestalten den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit mit. Sie trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und zertifizieren Managementsysteme nach internationalen Standards. Mit besonderer Expertise in Mobilität, Energieversorgung, Infrastruktur und vielen weiteren Bereichen sichert TÜV Rheinland unabhängig Qualität, insbesondere bei innovativen Technologien wie grünem Wasserstoff, künstlicher Intelligenz oder automatisiertem Fahren - und ermöglicht so eine sichere und lebenswerte Zukunft. Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption. Hauptsitz des Unternehmens ist Köln, Deutschland. Website: www.tuv.com

