Bielefeld (ots) - "Mit dem integrierten Lösungsportfolio für Customer Experience, SAP C/4HANA, ermöglichen wir Unternehmen ein aktives Kundenmanagement, eine zielgerichtete Ansprache und einen direkten Austausch mit Kunden auf C-Level", berichtet Norbert Rotter, CEO der itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/). "Das ist eine deutliche Erweiterung der bisherigen SAP-Hybris-Lösungen, die vorrangig den Vertrieb angesprochen haben."

SAP C/4HANA verknüpft mehrere Cloud-Lösungen, um alle Bereiche im Frontoffice, wie Marketing, Handel, Vertrieb und Kundenservice bis hin zum Schutz von Verbraucherdaten zu unterstützen. Zur Technologie-Suite SAP C/4HANA gehören die Lösungen SAP Marketing Cloud, SAP Commerce Cloud, SAP Service Cloud, SAP Customer Data Cloud und SAP Sales Cloud.

So wie SAP mit dem neu geschaffenen Bereich SAP Customer Experience erweitert auch die dafür zuständige Abteilung bei itelligence ihren Einzugsbereich. Für die vorherigen SAP-Hybris-Lösungen hat itelligence mehrere Awards der SAP erhalten, wie Jörg Oberdieck, Head of Global Digital Practice - Customer Engagement bei der itelligence AG berichtet: "Der SAP Hybris Award 2018 in der Kategorie 'EMEA Service Delivery Partner of The Year' sowie die Nominierung als Finalist in den Kategorien 'MEE Regional Partner of the Year' und 'Global GB Partner of the Year' zeigen den erfolgreichen Weg von itelligence. Den Ausschlag für diese Auszeichnungen haben die hohe Anzahl an Projekten, unsere internationale Aufstellung sowie die große Erfahrung bei der Integration der Backend-Systeme gegeben."

Die SAP Hybris Partner Awards zeichnen die besten Partner im SAP-Netzwerk aus. Der Award 'MEE Regional Partner of Year' hebt erstklassige Arbeit beim Vorantreiben des SAP-Hybris-Geschäfts sowie Kooperationen in Sachen Innovation hervor. itelligence gehört zum elitären Kreis von weltweit 16 Partnern, die in diesem Jahr als Preisträger gekürt wurden.

Die Experten von itelligence unterstützen Unternehmen beim Aufbau umfassender Lösungen für die durchgängige Betreuung ihrer Kunden in einer E-Commerce-Umgebung. Die Lösungen verbessern das Nutzererlebnis von industriellen und privaten Kunden von der Produktsuche bis hin zum Service auf allen Endgeräten. Zu den Referenzanwendern von itelligence gehören ein international aktiver Stahlhersteller, ein Motorenhersteller, ein Online-Händler für Möbelbeschläge und ein Buchhändler aus Deutschland, ein Hersteller von Prüf- und Messinstrumenten aus England sowie ein Hersteller von Autozubehör aus der Türkei.

"Bei einem Kunden haben unsere Consultants den Webshop innerhalb von weniger als drei Monaten eng mit den betriebswirtschaftlichen Lösungen im Backend integriert und diese Lösung dann sukzessive in weitere Länder ausgerollt", beschreibt Dr. Andreas Pauls, Geschäftsführung Deutschland von itelligence, ein erfolgreiches Projekt. "Bei einem anderen Kunden haben sich die Zahl der Besucher im Webshop, die Zahl der Einkäufe und der Wert des durchschnittlichen Warenkorbs deutlich erhöht," unterstreicht Pauls.

itelligence ist als eines der international führenden SAP-Beratungshäuser mit rund 7.100 hochqualifizierten Mitarbeitern in 25 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services - erzielte das Unternehmen in 2017 einen Gesamtumsatz von rund 872,2 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.

