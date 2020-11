Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Tim Lorenz neuer Vizepräsident der BAUINDUSTRIE

BerlinBerlin (ots)

Tim Lorenz (CEO EUROVIA Deutschland/VINCI) ist neuer Vorstandsvorsitzender des Wirtschaft und Recht Ausschuss (WRA) und zugleich Vizepräsident Wirtschaft der BAUINDUSTRIE. Die Delegierten im WRA wählten Lorenz heute einstimmig für eine Amtszeit von vier Jahren. Er übernimmt das Amt von Marcus Becker (Geschäftsführer bei Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH) der den WRA seit 2012 geleitet hatte.

Neben Lorenz wählten die Delegierten Klaus Pacher (Geschäftsführer und Vorstand Technik der Köster Holding SE) und Thomas Löw (Geschäftsführer der W. Markgraf GmbH & Co KG) als Stellvertretende Vorsitzende sowie Uwe Niebergall (Technischer Bereichsleiter Mitte der Ed. Züblin AG), Andreas Bischoff (Kaufmännischer Leiter Bereich Nord, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG) und Jörg Muschol (Leiter der Niederlassung Dresden, Dreßler Bau GmbH) als weitere Vorstandsmitglieder des Gremiums.

Der WRA übernimmt die wirtschaftspolitischen Aufgaben des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie und berät hierzu das Präsidium. Er setzt sich aus Persönlichkeiten aus Unternehmen der Bauindustrie und den Landesverbänden zusammen und tagt zweimal jährlich.

Tim Lorenz wurde 1968 in Dresden geboren. Er studierte in Hamburg und sammelte bereits in dieser Zeit umfassende Erfahrungen bei der ESSO AG. Seine Karriere startete er in einem mittelständischen Bauunternehmen, wo er die Bereiche Projektentwicklung, interne Organisation und Restrukturierung verantwortete. Im Jahr 2000 wechselte er zu EUROVIA. Nach mehreren Jahren als Mitglied der EUROVIA Geschäftsführung übernahm er 2018 deren Vorsitz.

Als einer der Geschäftsführer von VINCI Deutschland steuert er das nationale Geschäft von EUROVIA in Deutschland. VINCI gehört mit den Geschäftsbereichen Konzessionen und Bau zu den führenden Infrastrukturkonzernen der Welt.

Im Internet auch mit Foto abrufbar: bauindustrie.de

Pressekontakt:

Inga Stein-Barthelmes

Bereichsleiterin Politik und Kommunikation

Tel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.de

Original-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell