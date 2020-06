CinemaxX Holdings GmbH

Sie ist zurück: Die CinemaxX "Harry Potter Serie"

Alle Harry Potter Filme auf der großen Kinoleinwand genießen

CinemaxX hat in vielen Standorten seine Türen wieder geöffnet und hält für Harry Potter Fans in ausgewählten Standorten* ein besonderes Highlight parat! Ab dem 14.6. können die erfolgreichen Meisterwerke von J.K. Rowling rund um den Zauberlehrling erneut auf der großen Kinoleinwand im XXL-Format genossen werden! Kinotickets für 4,99 Euro sind im Vorverkauf erhältlich.

Fast unglaubliche 20 Jahre ist es her, dass "Harry Potter und der Stein der Weisen" in die Kinos kam und damit eine fantastische Reise in die Welt des Zauberlehrlings über insgesamt acht Teile begann. Die erfolgreiche Harry Potter Serie, mit der CinemaxX im Jahr 2018 Fans des Zauberlehrlings glücklich machte, kehrt nun zurück und ermöglicht ein Eintauchen in das magische "Harry Potter"-Universum im XXL-Format!

Kinotickets für alle Harry Potter Filme sind im Vorverkauf erhältlich: www.cinemaxx.de

Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.

Kernbestandteil der Wiedereröffnung ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist.

Alle Informationen gibt es auf www.cinemaxx.de/gesundbleiben

*Übersicht teilnehmende CinemaxX Kinos - weitere teilnehmende Standorte möglich. Alle Update gibt es auf unsere Website.

Bielefeld, Dresden, Essen, Freiburg, Halle, Hamm, Heilbronn , Hamburg Dammtor, Hamburg Wandsbek, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, Offenbach, Stuttgart-Liederhalle, Sindelfingen, Trier, Wuppertal

CinemaxX "Harry Potter Serie" im Überblick

14. Juni: Harry Potter und der Stein der Weisen

An seinem elften Geburtstag erfährt Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass seine Eltern Magier waren und vom bösen Lord Voldemort ermordet wurden, als er noch ein Baby war. Seitdem fristet er bei den Dursleys, der Familie seiner Tante, ein trostloses Dasein. Er haust in einem Schrank unter der Treppe und wird von der ganzen Familie gepiesackt. Harrys Schicksal wendet sich, als er eine Einladung erhält, die berühmte Zaubererschule Hogwarts zu besuchen.

21. Juni: Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Zauberlehrling Harry Potter (Daniel Radcliffe) freut sich auf das neue Schuljahr in Hogwarts, obwohl ihn dort noch immer der missgünstige Professor Snape (Alan Rickman) erwartet und ein Elf namens Dobby ihn ausdrücklich vor großen Gefahren im neuen Schuljahr gewarnt hat.

28. Juni: Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Nach denkbar unerquicklichen Ferien im Anwesen der Dursleys geht für Zauberlehrling Harry Potter (Daniel Radcliffe) auf der Zaubererakademie der Stress ungebremst weiter. Es stellt sich nämlich heraus, dass der Verbrecher Sirius Black (Gary Oldman), seines Zeichens Beteiligter am Tod von Harrys Eltern, aus dem angeblich ausbruchssicheren Gefängnis von Askaban entkommen konnte und nun dem Junior einen privaten Hausbesuch abzustatten gedenkt.

05. Juli: Harry Potter und der Feuerkelch

Für Zauberlehrling Harry Potter (Daniel Radcliffe) beginnt das vierte Jahr auf Hogwarts. Große Herausforderungen stehen bevor, nicht nur bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, sondern auch beim magischen Turnier, wo Schüler von drei verschiedenen Zauberschulen die Klingen kreuzen, um heraus zu finden, wer der bessere Zauberschüler ist.

12. Juli: Harry Potter und der Orden des Phönix

Seit Harry Potter (Daniel Radcliffe) Zeuge von Lord Voldemorts (Ralph Fiennes) Auferstehung wurde, leugnet das Zaubereiministerium diese Tatsache. Minister Fudge setzt die sadistische Professorin Umbridge (Imelda Staunton) als Spionin in Hogwarts ein - ausgerechnet im so wichtigen Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Um sich dennoch auf den Angriff des dunklen Lords und seiner Schergen vorzubereiten, gründen Harry, Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) "Dumbledores Armee".

19. Juli: Harry Potter und der Halbblutprinz

Das sechste Jahr in Hogwarts ist für Harry und seine Freunde kein Zuckerschlecken: Seit der Rückkehr Voldemorts herrscht Ungewissheit. Gemeinsam mit Dumbledore macht er sich daran, die Vergangenheit des dunklen Lords zu erforschen. Dabei soll das Zaubertrankbuch des geheimnisvollen Halbblutprinzen helfen.

26. Juli: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 1

Die Macht von Lord Voldemort wächst. Für Harry Potter und seine Freunde Hermine und Ron drängt die Zeit. Sie müssen das gesamte Land bereisen, um die von Dumbledore begonnene Arbeit zu beenden und die fehlenden Horkruxe finden, wenn sie noch eine Chance gegen die Mächte des Bösen haben wollen und die Welt nicht in ewige Dunkelheit gestürzt werden soll. Dabei dürfen sie sich keinen Fehltritt erlauben.

02. August: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2

Während Lord Voldemort seine Anhänger zum Endkampf um Hogwarts versammelt, versuchen Harry, Hermine und Ron die letzten verbleibenden Horkruxe zu vernichten, um Voldemort und seine gesplittete Seele entscheidend schwächen zu können. Fast scheint der siegessichere Fürst der Finsternis tatsächlich triumphieren zu können, doch eine eigene Fehleinschätzung, eine fremde List und Harry Potter besiegeln schließlich sein Schicksal.

HARRY POTTER characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

Harry Potter Publishing Rights © J.K.R. © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

