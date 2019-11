CinemaxX Holdings GmbH

Großer Hobbit-Marathon bei CinemaxX am 8. Dezember: Die Hobbit-Trilogie von Peter Jackson kehrt auf die große Kinoleinwand zurück!

Ein absolutes MUSS für alle Hobbit-Fans: CinemaxX bringt alle drei Teile von Peter Jacksons meisterlich verfilmter Hobbit-Trilogie einmalig am 8. Dezember zurück auf die große Kinoleinwand. In einem XXL-Kinoscreening kann noch einmal besonders intensiv in die Welt von Bilbo und Gandalf eingetaucht werden. Die Tickets für den Kinobesuch in Marathonlänge gibt es an den Kinokassen aller teilnehmenden CinemaxX Kinos sowie online unter www.cinemaxx.de.

"Auf nach Mittelerde" heißt es am 8. Dezember, wenn die bildgewaltige Hobbit-Trilogie von Oscar-Preisträger Peter Jackson noch einmal in einem XXL-Kinomarathon in ausgewählte CinemaxX Kinos zurückkehrt. Nacheinander finden "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise", "Der Hobbit: Smaugs Einöde" sowie "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" ihren Weg zurück auf die große Kinoleinwand und entführen in die fantastische und magische Welt von Bilbo Beutlin und seinen Gefährten.

In dem im Jahr 2012 erstmalig erschienenen "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise", verändert sich mit dem Besuch des weisen Zauberers Gandalf das beschauliche Leben eines Hobbits für immer. Zögerlich schließt sich der unbedarfte Bilbo mit Gandalf der Mission von 13 mutigen Zwergen an, die ihr Reich zurückerobern wollen. Der furchterregende Drache Smaug, der es einst zerstörte, ist seit Jahrzehnten verschwunden. Doch ist das Monster tatsächlich tot und können die großen Gefahren dieses Abenteuers, darunter gefräßige Orks und wütende Trolle, wirklich von so kleinen Helden überwunden werden?

Die Fortsetzung erschien im Jahr 2013, mit dem dynamischen Mittelteil von Peter Jacksons zweiter Ring-Trilogie. In "Der Hobbit: Smaugs Einöde", machen sich Bilbo und die zwölf Zwerge auf in Richtung ihrer Heimat Erebor. Gandalf versucht derweil das Gerücht von der Rückkehr Saurons, des ultimativen Bösen, zu bestätigen. Doch bevor Bilbo und die Zwerge Erebor erreichen können, treffen sie auf gefräßige Riesenspinnen, wütende Orks, misstrauische Elbenkrieger und mehr.

In "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere", dem letzten Teil von Peter Jacksons zweiter Tolkien-Trilogie, greift Smaug die Seestadt der Menschen an und muss dies letztendlich mit dem Leben bezahlen. Der Tod des Drachen lässt ein neues Problem entstehen: Nicht nur die überlebenden Menschen, auch die Elben erheben Anspruch auf einen Teil des Schatzes unter dem einsamen Berg. Dies will Thorin Eichenschild verhindern, wenn nötig unter Einsatz seines Lebens. Alle Zeichen stehen auf Krieg zwischen den eigentlich Verbündeten. Doch auch die Orks haben noch eine Rechnung offen und liefern das gemeinsame Feindbild in einer gigantischen Schlacht.

Tickets für das XXL-Screening am 8. Dezember gibt es in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos sowie unter www.cinemaxx.de

Teilnehmende CinemaxX Kinos:

Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg Dammtor, Hamm, Hannover, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart an der Liederhalle, Trier und Wuppertal

