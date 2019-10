CinemaxX Holdings GmbH

Shakiras El Dorado World Tour am 13. November bei CinemaxX auf der großen Leinwand erleben

Hamburg (ots)

Weltstar Shakira zu Gast im CinemaxX - zumindest so gut wie! Im Rahmen eines weltweiten Kino-Screenings präsentiert CinemaxX in 14 Kinos deutschlandweit den Konzertfilm ihrer aktuellen El Dorado World Tour auf der großen Leinwand. Einmalig am 13. November haben Fans auf dem gesamten Globus die Gelegenheit, ihr Idol hautnah zu erleben und emotionale Einblicke hinter die Kulissen der gigantischen Welttournee zu erhaschen. Die Tickets für das Kino-Konzert-Spektakel gibt es an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Standorte und unter www.cinemaxx.de/shakira.

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus lateinamerikanischen Klängen, Rock'n'Roll und musikalischen Einflüssen aus der ganzen Welt überschreitet Shakira immer wieder musikalische Grenzen und bricht weltweit Rekorde. Mit dem Konzertfilm "Shakira - El Dorado World Tour" bekommen nun alle Fans im Rahmen eines weltweiten Konzertscreenings am 13. November die Möglichkeit, die atemberaubende Tour in Kombination mit intimen Einblicken hinter die Kulissen auf der großen Kino-Leinwand zu erleben. Das packende Konzertmaterial wurde hauptsächlich bei Shakira's triumphaler Los Angeles Show im August 2018 gedreht, die die Los Angeles Times begeisterte.

Unter der Regie von Shakira und James Merryman transportiert der Film die spannende Show auf die große Leinwand. Dokumentarisches Material und Shakiras eigene Worte zeigen auf, was es braucht, um eine Show solcher Dimensionen auf die Beine zu stellen. Fast eine Million Fans sahen in 22 Ländern das das Show-Highlight schlechthin und feierten gemeinsam mit ihrem Idol eine riesige Party.

Fans dürfen neben spannenden Einblicken auf Smash-Hits wie "Chantaje" und "La Bicicicleta" sowie Welterfolge aus ihrem über 20-jährigen Repertoire wie "Hips Don't Lie", "Waka Waka Waka (This Time for Africa)" und "Estoy Aqui" freuen.

Die Tickets für "Shakira - El Dorado World Tour" gibt es auf www.cinemaxx.de/shakira sowie an den Ticketkassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos.

Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Berlin, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Kiel, Krefeld, Magdeburg, München, Regensburg und Stuttgart-Liederhalle

