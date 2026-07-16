medi GmbH & Co. KG

75 Jahre medi

Ein Jubiläumsfest im Zeichen des Miteinanders

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Bayreuth (ots)

Mit einem großen Mitarbeiterfest am Standort Bayreuth hat der Medizinprodukte-Hersteller medi am 10. Juli 2026 sein 75-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Rund 1.600 Mitarbeitende aus Deutschland sowie den internationalen Niederlassungen kamen am Firmengelände zusammen, um die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens zu feiern - geprägt von Innovationskraft, Zusammenhalt und vor allem dem Engagement der Menschen, die medi seit 75 Jahren ausmachen.

Im Mittelpunkt des Abends stand der Dank an die Mitarbeitenden, deren Einsatz und Verbundenheit das Familienunternehmen seit 75 Jahren erfolgreich macht. Dazu Dr. Michael Weihermüller, ehemaliger Geschäftsführer medi in der zweiten Generation und heutiger Vorsitzender der Gesellschafter: "Wenn ich mich umschaue, sind wir einen sehr langen Weg gegangen. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben." Gleichzeitig erinnerte er an seinen Vater und Unternehmensgründer Wolfgang Weihermüller, dessen unternehmerischer Weitblick und Werte medi bis heute prägen. Von den ersten Strickmaschinen und einer kleinen Produktion mit drei Mitarbeitenden in einem ehemaligen Bayreuther Tanzsaal bis hin zu einem weltweit erfolgreichen Global Player.

Zudem nutzte die Geschäftsführung die Gelegenheit, auf wichtige Meilensteine der Unternehmensgeschichte zurückzublicken und den Zusammenhalt der Belegschaft zu würdigen. Philipp Schatz, Geschäftsführer medi in der dritten Generation: "Die vergangenen Jahre haben gezeigt, was uns auszeichnet: Wir halten zusammen, übernehmen Verantwortung und gestalten Veränderungen gemeinsam. Ob während der Pandemie, nach einem Cyberangriff oder bei der Umsetzung großer Investitionsprojekte - der Zusammenhalt der Belegschaft, Teamgeist und gegenseitige Unterstützung haben entscheidend dazu beigetragen, Herausforderungen erfolgreich zu meistern."

Die Geschäftsführung richtete aber auch den Blick nach vorn: medi investiert in Produktionskapazitäten, moderne Technologien und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Standorte. Ebenso treiben Digitalisierung und intelligente Lösungen die Transformation voran. Ziel ist es, den nachhaltigen Wachstumskurs fortzusetzen und die Zukunft langfristig zu sichern - die steigende Nachfrage nach medi Produkten soll auch künftig zuverlässig bedient werden. "Wir wollen gemeinsam die nächsten 25 Jahre gestalten und den Grundstein dafür legen, dass wir auch unser 100-jähriges Jubiläum erfolgreich gemeinsam feiern können", betonte Miriam Weihermüller, Geschäftsführerin medi in der dritten Generation.

Ein besonderer Moment des Abends war zudem die Ehrung von Stefan Weihermüller für seine über 40-jährige Unternehmenszugehörigkeit. Die Auszeichnung übernahm sein Sohn Marcus Weihermüller, der die Verdienste seines Vaters würdigte. In seiner persönlichen Laudatio hob er dessen jahrzehntelanges Engagement, seine Erfahrung und seinen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung von medi hervor: "Lieber Papa, seit mehr als vier Jahrzehnten bist du mit viel Herzblut und größtem Engagement Teil von medi. Du hast die Firma mit aufgebaut - ein noch größerer Verdienst ist aber die Loyalität und Wertschätzung der Mitarbeitenden, die dir in all den Jahren entgegengebracht wurde." Mit langanhaltenden Standing Ovations brachten die Mitarbeitenden ihre Anerkennung und ihren Dank für Stefan Weihermüllers Lebenswerk zum Ausdruck.

Neben dem offiziellen Festakt sorgten Live-Musik, kulinarische Angebote sowie zahlreiche Mitmachaktionen für einen abwechslungsreichen Abend. Ein besonderer Dank galt den vielen Mitarbeitenden, Auszubildenden und Helfer:innen, die die Veranstaltung organisiert und mit großem Engagement ermöglicht hatten. Das Jubiläumsfest zeigte erneut, was medi seit 75 Jahren auszeichnet: Mut zur Veränderung, eine feste Basis am Standort Bayreuth und vor allem ein starkes Miteinander. Werte, die das Familienunternehmen auch in Zukunft tragen sollen.

Surftipps:

www.medi.de/unternehmen/jubilaeum/

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