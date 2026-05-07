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Sportmanager Lars-Wilhelm Baumgarten mit Debütroman "Tore des Lebens" und Bundesliga-Prominenz auf Tour

Sprung in die Spiegel Bestsellerliste sichert Aufstieg in die erste Liga

Ingelheim (ots)

Die Lesereise zum Fußballroman "Tore des Lebens" von Lars-Wilhelm Baumgarten ist ein Publikumserfolg. In dem unterhaltsamen, hintergründigen Format bringt der Sportmanager an jeder Station bekannte Persönlichkeiten aus dem Fußball mit auf die Bühne, die er selbst auf ihrem persönlichen Karriereweg begleitet hat.

In Karlsruhe, Mainz, Frankfurt, Bad Harzburg, Braunschweig und München standen unter anderem Mario Eggimann, Markus Krösche, Marc Arnold sowie Christian Nerlinger und Thomas Strunz mit dem Autor auf der Bühne. In offenen Gesprächsabenden sprachen sie über das, was sonst im Verborgenen bleibt: Karriereentscheidungen, Drucksituationen, Transfers, Rückschläge - und die Frage, was vom Menschen bleibt, wenn der Applaus endet.

Baumgarten kennt das Geschäft als langjähriger Spielerberater und Sportmanager wie nur wenige. Mit seinem Romandebut erzählt er den Weg eines Talents vom Dorfplatz bis in die großen Stadien. Dabei zeigen sich in schonungsloser Offenheit die Mechanismen eines Systems, in dem Erwartungen, Geld und Öffentlichkeit Karrieren prägen, aber allzu oft auch gefährden.

Bereits auf den ersten Stationen der Lesereise fand das Buch reißenden Absatz, und Baumgarten durfte zahlreiche Exemplare signieren. Gleichzeitig gingen auch im Buchhandel etliche seiner Bücher über den Ladentisch. Eine Woche nach Erscheinen steigt Baumgarten mit seinem Debütroman daher auch als Autor in die erste Liga auf. Der Newcomer schaffte es gleich auf die Spiegel Bestsellerliste 20/2026.

"Tore des Lebens" bietet sicher ein besonderes Romanerlebnis für alle, die Fußball lieben. Doch auch abseits des Stadiongeschehens leistet es einen wertvollen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte. Denn mit dem im Profisport allgegenwärtigen Leistungsdruck sowie den Motiven von Identität, Aufstieg, Fall und Neuanfang adressiert es elementare Fragen aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Tour wird in den kommenden Wochen fortgesetzt. Nächste Station ist am 15. Mai 2026 Bremen (Union Brauerei) mit den ehemaligen Bundesliga-Größen Thomas Schaaf und Klaus Allofs als Gästen. Weitere Termine sind in Planung.

Mehr Infos zum Buch unter: https://mentoren-verlag.de/werke/tore-des-lebens-das-buch/

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