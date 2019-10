So individuell wie jeder Anwender - Mehr Bewegungsfreiheit beim Lip- und Lymphödem mit mediven cosy

medi GmbH & Co. KG

Mehr Bewegungsfreiheit beim Lip- und Lymphödem mit mediven cosy

Bayreuth

Sicher versorgt, hoher Tragekomfort und toller Look: Mit dem neuen mediven cosy ist jetzt ein Flachstrick-Kompressionsstrumpf aus besonders flexiblem Material im medi Sortiment. Denn maximale Bewegungsfreiheit und leichtes Anziehen sind wichtig für eine konsequente Therapie beim Lip- und Lymphödem. Mit seinen vielen Varianten wird der mediven cosy zum perfekten Alltagsbegleiter.

mediven cosy - der Name ist Programm

Mit seinem weichen, flexiblen und anschmiegsamen Material ist der bequeme Strumpf extra komfortabel zu tragen. Die hohe Längsverdehnung erleichtert das tägliche Anziehen. Das flexible Material legt sich wie eine zweite Haut ans Bein und passt sich jeder Bewegung an - ohne dass es sich zusammenzieht, kneift oder rutscht. Die strapazierfähige Fußsohle sorgt für lange Haltbarkeit, nahezu ohne Abrieb. Die spezielle anatomische Fußform bietet noch mehr Komfort und sitzt ohne Rutschen oder Faltenbildung. Damit ist der mediven cosy der ideale Begleiter für aktive Lipödem-Patienten - im Alltag, beim Sport oder auf Reisen.

Farben, Varianten, funkelnde Highlights

Der neue mediven cosy ist in sechs Standard- und sieben Trendfarben sowie mit den Design-Elementen Pyramids, Stars und Ribs erhältlich. Für den ganz besonderen Auftritt können Patienten ihre Versorgung mit drei Motiven aus funkelnden Swarovski® Kristallen* veredeln - ein Highlight vor allem in der festlichen Saison. Unter www.medi.biz/style gibt der Muster-Farb-Finder einen Überblick über sämtliche Varianten und inspiriert zu stylischen Outfits.

Ein Sortiment für verschiedene Bedürfnisse

Kompression ist ein wichtiger Baustein in der konsequenten Lip- und Lymphödem-Therapie. Mit dem erweiterten Sortiment passt sich die Kompressionstherapie mit medi jetzt noch besser den Bedürfnissen der Träger an. Denn jeder Lip- und Lymphödem-Patient ist anders, hat seine persönliche Geschichte und eigene Anforderungen an eine Flachstrick-Versorgung. Patienten können deshalb auf drei Bein-Qualitäten für verschiedene Anforderungen vertrauen: mediven 550 in starker, mediven cosy in mittlerer und mediven mondi in leichter Materialstärke.

Meine Geschichte, meine Anforderungen, meine Kompressionsversorgung

Ramona Wanderer ist Lipödem-Patientin und das Gesicht der neuen Flachstrick-Kampagne von medi. Die Visagistin hat den mediven cosy bereits auf Herz und Nieren geprüft und fest in ihren Alltag integriert. Seit der Diagnose hat sie sich zu einer selbstbewussten und aufgeklärten Anwenderin entwickelt: "Durch Zufall erfuhr ich vor 15 Jahren von meinem Lipödem, als mir in einem Fachgeschäft empfohlen wurde, zu einem Arzt zu gehen. Dann der Schock: Lipödem Stadium 2. Mit der Diagnose konnte ich zunächst nur schwer umgehen und habe meine Kompression nicht getragen. 2018 lernte ich bei einem Videodreh Caroline Sprott kennen. Sie war Model, ich Visagistin. Sie erzählte mir von Kompressionsstrümpfen, die modisch aussehen und sie nicht einschränken. So habe ich meine Vorurteile über den Haufen geworfen und mich endlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Viel Unterstützung erhielt ich von der Community: Ratschläge, Erfahrungsberichte, mutmachende Statements. Das sind Menschen, die mich verstehen, ohne dass ich mich verstellen oder verstecken muss."

Der Favorit für einen aktiven Alltag

Ramona Wanderer erklärt, warum der mediven cosy für sie die richtige Wahl ist: "Meine Kompression gehört mittlerweile fest zu mir und meinem Alltag. Vor allem nach langen, terminreichen Tagen habe ich deutlich weniger Schmerzen. Da ich beruflich viel unterwegs und auch privat sehr aktiv bin, müssen die Kompressionsstrümpfe alles mitmachen - ohne Wenn und Aber. Der neue mediven cosy ist mein Favorit: Er lässt sich leicht anziehen, schmiegt sich ganz flexibel an meine Beine an und gibt mir maximale Bewegungsfreiheit. Nichts rutscht, zwickt oder engt ein, der Strumpf sitzt einfach perfekt."

Die Infobroschüre "mediven Flachstrick" ist kostenlos im medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de oder im Internet unter www.medi.de/infomaterial erhältlich. www.medi.de/haendlersuche

*Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG.

medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit rund 2.700 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute gilt medi als einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel und liefert mit einem Netzwerk aus Distributeuren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com

